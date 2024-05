video suggerito

Sinner numero 1 nel ranking ATP dopo il Roland Garros: solo un miracolo di Djokovic può evitarlo Sinner al Roland Garros potrebbe diventare numero uno al mondo, se Djokovic non dovesse riuscire a raggiungere la finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner può diventare numero uno al mondo già dopo il Roland Garros? Il sorpasso all'attuale leader del ranking ATP Novak Djokovic è possibile già in Francia e potrebbe concretizzarsi lunedì 10 giugno. Tutto dipenderà anche dal risultato di Nole, che se non dovesse arrivare nella finale dello Slam cederebbe lo scettro. Insomma a giudicare dalle ultime uscite di Djokovic, gli servirà quasi un miracolo per portarsi in fondo all'Open di Francia

La situazione di classifica tra Sinner e Djokovic al Roland Garros

Novak Djokovic ha attualmente 9960 punti, compresi i 2000 relativi al Roland Garros vinto nella scorsa stagione. Sinner che lo segue nel ranking invece può contare su 8,770 punti, che tengono conto anche di quelli conquistati superando solo il primo turno della scorsa annata. Questo significa che chi ha tutto da perdere è il campione serbo, al contrario di Jannik che battendo Eubanks ha già eguagliato il risultato del 2023.

Sinner numero uno al mondo al Roland Garros, le combinazioni con Djokovic

Se dunque Djokovic non dovesse raggiungere la finale del Roland Garros, perderebbe il primo posto del mondo a prescindere dal risultato di Sinner in Francia. La situazione sarebbe stata diversa per il serbo se avesse vinto Ginevra, perché in quel caso gli sarebbe bastata anche la semifinale in Francia. In questo scenario Sinner potrebbe anche salutare Parigi al secondo turno, confermando il risultato dell'anno scorso e sarebbe comunque il nuovo numero uno del mondo superando l'avversario serbo.

Sinner scavalca Djokovic in vetta alla classifica ATP se…

Ci sono anche delle altre combinazioni che potrebbero permettere a Jannik di diventare il primo del ranking. Innanzitutto se arrivasse in finale, l'azzurro scalerebbe la classifica a prescindere poi da quello che fa Nole. Stesso discorso se Jannik riuscisse a raggiungere la semifinale e Djokovic non vincesse poi il Roland Garros. Tutte situazioni assolutamente concretizzabili, per una situazione per cui in verità sembra essere solo questione di tempo.