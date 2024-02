Quanto guadagna Sinner se vince, il montepremi dell’ATP Rotterdam 2024: premi e prize money Il montepremi dell’ATP 500 di Rotterdam supera i 2,2 milioni di euro. Se Sinner vincerà la finale otterrà quasi 400 mila euro, se invece perderà contro de Minaur incasserà 214.795 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Dopo aver vinto gli Australian Open, Jannik Sinner si è iscritto al torneo ATP 500 di Rotterdam, e ora è in finale pure in Olanda. Domenica 18 febbraio, alle ore 15:30, scenderà in campo contro Alex de Minaur, numero 9 della classifica mondiale. Sinner ha già la certezza di diventare il numero 3 della classifica mondiale, lo diventerà già lunedì se otterrà il dodicesimo titolo della sua carriera. Sinner è favorito contro de Minaur, che ha battuto nei sei precedenti confronti diretti.

Sinner sta scalando la classifica ATP, davanti ha solo Djokovic e Alcaraz. Ma negli ultimi cinque mesi è stato nettamente il migliore. Jannik ha vinto trentuno delle ultime trentatré partite disputate da ottobre in poi. Un percorso straordinario quello dell'italiano, che va a caccia del secondo titolo consecutivo e proverà a conquistare un altro torneo ATP 500.

Sinner vincendo l'ATP 500 Rotterdam quanto guadagnerà, il montepremi

Sinner e de Minaur sono i finalisti di Rotterdam. Chi conquisterà il torneo otterrà 500 punti, chi perderà invece ne prenderà 330. In palio ci sono anche tanti denari. Chi vincerà il 500 di Rotterdam porterà una cifra di poco inferiore ai 400 mila euro. Una somma cospicua e importante, anche se Jannik è appena reduce dai quasi due milioni vinti con il successo agli Australian Open. Il finalista perdente porterà a casa circa 214.000 euro.

Il prize money dell'ATP Rotterdam: premi e punti ATP

Primo turno – Prize Money: 16.665 €. Punti ATP: 0

Secondo turno – Prize Money: 31.225 €. Punti ATP: 50

Quarti di finale – Prize Money: 58.495 €. Punti ATP: 100

Semifinale – Prize Money: 114.490 €. Punti ATP: 200

Finale – Prize Money: 214.795 €. Punti ATP: 330

Campione – Prize Money: 399.215 €. Punti ATP: 500