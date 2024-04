video suggerito

Sinner-Khachanov oggi all’ATP Madrid 2024, orario TV e dove vedere la partita in diretta e streaming Oggi alle 17 Jannik Sinner affronta Khachanov negli ottavi dell’ATP Madrid di tennis. L’italiano, in dubbio a causa dei problemi fisici accusati nel match contro Kotov, in caso di vittoria col russo potrebbe affrontare Ruud. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su ATP Masters 1000 Madrid di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo la faticosa vittoria su Kotov, oggi Jannik Sinner torna in campo contro il tennista russo Karen Khachanov per gli ottavi del Masters 1000 di Madrid. Orario di inizio non prima delle ore 17 sul campo "Arantxa Sanchez". Il match si può vedere in diretta TV e live streaming su Sky e NOW. La presenza dell'altoatesino è in dubbio a causa dei problemi all'anca accusati nel match di ieri contro Kotov.

Quinto incontro in assoluto tra l'attuale numero due del mondo e il russo con l'italiano che è al momento in vantaggio per 3 successi a 1. Khachanov, numero 17 del ranking ATP, si è guadagnato il match contro Sinner battendo l'altro azzurro Cobolli. In palio oggi c'è un posto nei quarti: in caso di vittoria, Jannik affronterà il vincente della sfida tra Auger-Aliassime e Ruud.

A che ora gioca Sinner contro Khachanov oggi all’ATP Madrid 2024

La partita tra Sinner e Khachanov si gioca oggi, martedì 30 aprile, a Madrid, non prima delle ore 17. La sfida dei quarti di finale del Masters 1000 spagnolo tra l'italiano e il russo è il quarto della giornata in programma sul campo "Arantxa Sanchez" e seguirà quelle tra Rublev e Griekspoor, Hurkacz e Fritz, e Cerundolo e Zverev. Sinner-Khachanov potrebbe slittare solo nel caso in cui i match precedenti si prolungassero più del previsto.

Dove vedere Sinner-Khachanov oggi al Madrid Open in TV e streaming

La partita di oggi tra Sinner e Khachanov dei quarti dell'Open di Madrid si può vedere in diretta TV in esclusiva su Sky che detiene i diritti del torneo e che la trasmetterà sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport Tennis (canale 203). Live streaming su Sky Go, l'app riservata agli abbonati Sky, mentre sulla piattaforma live on demand NOW si può anche comprare il singolo evento. Non è prevista invece la diretta TV gratis in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre) nemmeno in differita.

Sinner-Khachanov, i precedenti in carriera

Quattro i confronti diretti andati fin qui in scena tra Jannik Sinner e Karel Khachanov. Il bilancio è di 3-1 per il tennista italiano che ha vinto gli ultimi tre incontri dopo aver perso il primo nel lontano 2020 (primo turno dell'US Open). L'altoatesino si è imposto a Melbourne e a Miami nel 2021 e nell'ultimo precedente, cioè quello valido per il quarto turno dell'Australian Open dello scorso gennaio vinto poi proprio da Sinner.

Il tabellone di Sinner a Madrid, chi sarà il prossimo avversario

Il vincente della partita di oggi tra Sinner e Khachanov a Madrid affronterà nei quarti di finale uno tra Auger-Aliassime e Ruud. L'italiano dunque potrebbe proseguire il suo percorso da numero uno di un tabellone che potrebbe regalargli un'eventuale semifinale con il leggendario padrone di casa Rafael Nadal.