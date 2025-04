video suggerito

Saka calcia un rigore disastroso contro il Real: ingenuità colossale per l’attaccante dell’Arsenal Bukayo Saka fallisce un’occasione clamorosa 13 minuti dopo il calcio d’inizio di Real Madrid-Arsenal di Champions. L’attaccante inglese calcia un rigore in maniera disastrosa fallendo il “cucchiaio” parato da Courtois. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo 13 minuti dall'inizio della partita l'Arsenal ha avuto la possibilità di chiudere subito la partita al Bernebeu per via del calcio di rigore concesso dall'arbitro François Letexier ai Gunners. Il direttore di gara fischia un fallo commesso da Asencio su Merino in area di rigore sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Dal VAR viene chiamato al monitor l'arbitro che vede la trattenuta del difensore sul giocatore dei londinesi e assegna rigore per gli ospiti. Ma quella che poteva essere un'occasione colossale per chiudere subito la pratica, si è trasformata in un incubo.

Sul dischetto si presenta Odgaard che apparentemente sembrava fosse pronto a calciare lui il penalty contro Courtois e invece a sorpresa il capitano dopo un po' cambia idea e consegna il pallone nelle mani di Bukayo Saka. L'attaccante inglese sembra concentrato, deciso e determinato a fare gol ma la sua conclusione in porta è un disastro. Saka infatti pensa di riuscire a sorprendere Courtois con lo "scavino" meglio noto come "cucchiaio" ma l'esecuzione è terribile. La palla non è centrale ma quasi angolata e Courtois con la mano sinistra respinge.

Il fallo che ha portato al rigore per l'Arsenal.

Delusione comprensibile sul volto di Saka che in Italia abbiamo conosciuto bene nel 2021 quando fallì con l'Inghilterra uno dei rigori parati da Donnarumma contro gli azzurri nella finale degli Europei a Wembley. In questo caso però più che la bravura di Courtois è stata l'ingenuità dell'attaccante a costare cara all'Arsenal che ha rischiato di incorrere con questo errore nel più classico contraccolpo psicologico che infatti ha dato subito al Real e a tutto il Bernabeu l'energia giusta per ripartire. E infatti poco dopo l'arbitro fischia calcio di rigore per le Merengues.

Il momento in cui Saka tenta il cucchiaio.

L'arbitro assegna e poi revoca un rigore al Real subito dopo

La presunta trattenuta di Rice su Mbappé viene punita dall'arbitro che ammonisce anche il giocatore dell'arbitro. Già dalle immagini però si nota subito come la trattenuta dell'inglese fosse davvero molto leggera e che il francese sia caduto in modo molto facile. Trascorrono addirittura 5 minuti prima che l'arbitro, dopo essere andato al monitor, decida di revocare la sua decisione iniziale così come il giallo per Rice annullando il penalty per il Real. Il risultato resta fermo ancora sullo 0-0 per buona pace di Saka…