Quanto guadagna chi vince Mondiale per Club 2025: il premio più colossale nella storia del calcio

Un montepremi complessivo mai visto prima: la FIFA è stata di parola per questa edizione del Mondiale per Club col nuovo format a 32 squadre. Premi milionari per tutti ma per chi vincerà, tra PSG e Chelsea, potrà vantarne uno impressionante, a otto zeri.

Ultimo atto del Mondiale per Club 2025 tra PSG e Chelsea che scendono in campo per la finale in programma alle 21:00 (ore italiane). In palio il primo titolo del nuovo format ma anche un montepremi stratosferico, mai messo in palio prima d'ora da nessuna competizione. Un vanto della FIFA che consegnerà al vincitore un assegno complessivo con otto zeri.

Sul fronte sportivo il prestigio assoluto di poter dire di essere il miglior club al mondo. Chi vincerà al MetStadium questa sera tra il PSG e il Chelsea sarà eletto la società (e squadra) migliore in assoluto, tra le 32 che avevano iniziato a giugno questo cammino lunghissimo e difficile. Per i Blues di Maresca un vanto per aver scardinato qualsiasi pronostico, riuscendo ad infilarsi tra le pieghe di un tabellone ricco di sorprese, in cui meritatamente si sono fatti spazio fino all'atto finale. Per i parigini di Luis Enrique l'ennesima conferma di essere tra i più forti di sempre: in caso di successo, sarà il quinto trofeo stagionale alzato al cielo, in un all in dai contorni epocali.

Oltre al prestigio sportivo, c'è però in palio anche uno straordinario montepremi finale che sancirà la vincita più alta di sempre messa a disposizione: la FIFA ha costruito un torneo senza badare a spese ma soprattutto elargendo milioni a tutti i partecipanti, dal 32° al 1°. Proprio quest'ultimo avrà però il vanto di poter mostrare una somma impressionante complessiva maturata nel corso del cammino, pari a cento milioni di euro. Se il vincitore, dunque, si godrà un premio enorme, tutti possono essere comunque soddisfatti della propria partecipazione, con una serie di bonus e premi alla fine garantiti sin dal momento del semplice inserimento tra i 32 iscritti.

Quanto guadagnerà il PSG in caso di vittoria o sconfitta in finale

Ecco nello specifico quanto vincerà il PSG se si laureerà campione del primo Mondiale per Club col nuovo format. Tra gettone di presenza, qualificazioni agli ottavi, quarti e semifinali, il PSG ha già intascato circa 50 milioni. A questo vanno sommati i vari guadagni legati alle prestazioni, 1,71 milioni di euro per ogni vittoria nella fase a gironi, 900 per i pareggi e il bonus per l'accesso in finale che porta il tutto a circa 77 milioni di euro. Questo in in caso di sconfitta in finale che se fosse vinta porterebbe l'incasso complessivo a 106 milioni di euro.

Quanto guadagnerà il Chelsea in caso di vittoria o sconfitta in ginale

Stesso discorso che vale per il Chelsea, con i londinesi che avranno entrate minori, per un ranking iniziale più basso rispetto ai parigini. Ma poco cambia per i Blues perché anche per loro la cifra finale si aggirerebbe sui 70 milioni in caso di sconfitta questa sera al MetStadium, ma sfiorerebbe i 100 milioni in caso di successo sul PSG