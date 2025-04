video suggerito

Abraham in ginocchio a pregare, la reazione di fronte all'infortunio di Maignan diventa virale Nei momenti di maggior ansia per le sorti di Maignan scontratosi con Jimenez, è apparsa un'immagine che ha catalizzato l'attenzione generale: Abraham, in quel momento ancora in panchina, inginocchiato sul campo intento a pregare.

A cura di Alessio Pediglieri

Un'immagine che è diventata immediatamente iconica quella di Udinese-Milan quando al 55′ minuto Mike Maignan è rimasto vittima di un violentissimo scontro di gioco con il proprio compagno di squadra, Jimenez: mentre si soccorre il portiere tramortito a terra, tra giocatori che si sbracciano preoccupati per le possibili conseguenze dell'urto, le telecamere hanno inquadrato anche Tommy Abraham, in ginocchio e a mani giunte. Intento a pregare.

Il gesto di Abraham con Maignan a terra, inquadrato dalle telecamere

Poco dopo entrerà in campo e sarà decisivo per la goleada a Udine, riportando per una sera il sorriso sul volto dei tifosi rossoneri, ma per Tommy Abraham Udinese-Milan resterà la partita della grande paura per il compagno di squadra Maignan e per quel gesto immediato, spontaneo e umano a favore delle sorti del portiere rimasto a terra e soccorso in campo. Mentre non si sanno ancora le reali conseguenze dell'impatto dopo il colpo al capo, l'attaccante inglese si inginocchia a terra e prega. Tutto alla fine andrà per il meglio: Maignan subirà "solamente" un forte trauma cranico, e Abraham entrerà in campo più leggero, nel finale di partita, regalando a Theo Hernandez la palla del 3-0 per poi segnare la rete del 5° gol, tolta solo dal VAR per una posizione di fuorigioco.

La partita di Abraham, ancora decisivo anche a Udine

Dettagli, che hanno fatto semplicemente da margine per quello splendido gesto che si è unito a quello altrettanto encomiabile d parte del pubblico dello stadio che si è unito in un applauso unanime mentre il portiere del Milan si allontanava in barella dal terreno di gioco, cosciente seppur intontito dal colpo al volto. Altra partita comunque di livello per l'attaccante di Conceiçao che è entrato nella ripresa fornendo un assist e segnando un gol (poi tolto dal VAR) confermando di essere tornato in grande forma. Nelle ultime 5 partite in rossonero ha infatti segnato 2 reti e fornito altrettanti passaggi vincenti entrando di fatto in ogni azione offensiva rossonera.