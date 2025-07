video suggerito

Verstappen scoppia a ridere quando scopre dove è andato a sbattere Bearman: "Ma che ha fatto?" Durante le prove libere Bearman diventa protagonista dell'incidente più bizzarro di tutti a Silverstone che scatena la reazione di pancia di Verstappen che era proprio dietro di lui.

A cura di Ada Cotugno

L'ultima parte delle FP3 a Silverstone è stata piuttosto caotica a causa di due incidenti che hanno turbato l'equilibrio e causato qualche problema prima delle qualifiche. L'incidente di Gabriel Bortoleto ha costretto tutti a chiudere virtualmente prima la sessione ma quello di Ollie Bearman è stato il più insolito in assoluto, tanto da suscitare le risate in diretta di Max Verstappen che era proprio dietro di lui, incredulo per quello che stava accadendo sotto ai suo occhi.

L'alfiere della Haas ha commesso un errore piuttosto bizzarro che per fortuna non ha portato conseguenze a lui e neanche alla macchina. È arrivato troppo veloce all'imbocco della corsia che porta ai box, ha cercato di rimediare inchiodando ma è finito in testacoda praticamente da solo, creando un piccolo danno alla parte anteriore della sua monoposto. Non si vedono spesso situazioni simili e il campione olandese è scoppiato a ridere guardandolo.

Il testacoda di Bearman fa scoppiare a ridere Verstappen

L'inglese ha fatto praticamente tutto da solo sulla pista di casa, forse preso dall'emozione del momento, e Verstappen dietro di lui ha avuto la reazione più sincera dopo lo schianto bizzarro che lo ha visto protagonista. L'inglese è entrato troppo veloce in pit lane e ha inchiodato improvvisamente per cercare di raddrizzare il tiro, ma ne è uscito un testacoda improbabile che lo ha fatto scontrare con il muretto causando anche un piccolo danno alla sua Haas, per fortuna non così grave e che non ha coinvolto altre monoposto.

L'incidente è piuttosto inusuale da vedere in Formula 1 e alle sue spalle il pilota Red Bull ha avuto una reazione di pancia scoppiando a ridere: "Oddio?? Qualcuno si è appena schiantato all'ingresso dei box? Wow, ahah, cosa!?". Era incredulo e non è riuscito a trattenersi vedendo Bearman che cercava di raddrizzare la sua auto nel tentativo di rientrare ai box, questa volta però evitando lo schianto.