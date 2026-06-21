Marc Marquez è incredulo quando scopre la classifica dopo Brno: “Un mese fa ero in ospedale a -102 punti “

Marc Marquez vince il GP di Brno e torna clamorosamente in corsa per il Mondiale MotoGP: dopo essere stato a 102 punti dalla vetta e fermo per infortunio, ora è quarto in classifica a -40 da Bezzecchi. Lo spagnolo quasi non ci crede: “Un mese e mezzo fa ero in un letto d’ospedale”.

Marc Marquez ha vinto il GP di Brno della MotoGP, ma la sorpresa più grande per lui è arrivata dopo la bandiera a scacchi. Non tanto per il successo, il secondo consecutivo dopo quello ottenuto in Ungheria, quanto per la nuova classifica del Mondiale. Lo spagnolo della Ducati, che poche settimane fa sembrava fuori da qualsiasi discorso iridato, ora è quarto con 140 punti, a 40 lunghezze da Marco Bezzecchi, ancora leader nonostante il weekend disastroso in Repubblica Ceca.

È stato lo stesso nove volte campione del mondo a raccontare il suo stupore dopo la gara, quando ha realizzato quanto si fosse ridotto il distacco dalla vetta: "Un mese e mezzo fa ero completamente fuori dal Mondiale, a 102 punti, sdraiato in un letto d'ospedale e costretto a saltare due gare. Ora mi ritrovo a 40 punti, non so come, e siamo di nuovo in gioco". Una frase che dà la misura della sua risalita e del cambio di scenario prodotto dal GP di Brno.

Il 33enne di Cervera arrivava da una fase complicatissima della stagione. L'infortunio lo aveva costretto a saltare due Gran Premi, allargando il divario dai primi della classifica e rendendo quasi impossibile immaginare un suo rientro nella lotta per il titolo. Anche il weekend ceco era cominciato con segnali contrastanti: velocità evidente, ma anche due cadute al venerdì e una condizione fisica ancora da gestire. In gara, però, ha fatto la cosa che gli riesce meglio: ha aspettato, ha letto il momento e ha colpito quando Bagnaia ha iniziato a calare, tenendo poi duro sul coriaceo Ogura nel finale.

Marquez torna a -40 da Bezzecchi: il Mondiale MotoGP si riapre

La gara di Brno si è decisa nel finale. Pecco Bagnaia ha comandato per buona parte del GP dopo aver superato Ai Ogura, ma a sei giri dalla fine Marc Marquez ha trovato il sorpasso decisivo. Da lì ha gestito il ritorno del giapponese della Trackhouse, secondo a soli 421 millesimi. Il risultato pesa soprattutto in chiave Mondiale. Il leader del campionato non ha corso, squalificato dopo l'episodio con il marshal nella Sprint, e lo spagnolo gli ha recuperato 25 punti in un solo colpo (che sommati ai 7 punti per il 3° posto nella gara corta del sabato fanno 32 punti recuperati in un singolo weekend). Dopo la tappa in Repubblica Ceca, la classifica ora recita dunque: Bezzecchi primo a quota 180, Jorge Martin secondo a 172 e Fabio Di Giannantonio terzo a 157, con il Cabronçito a 40 punti dalla vetta. Il distacco è ancora importante, ma non è più quello di un pilota fuori dai giochi.

Lo spagnolo della Ducati lo sa, anche se continua a tenere bassa l'asticella: "Sono realista e a 40 punti (di distacco, ndr) sei in gioco", ha infatti ammesso dopo la vittoria. Poi però ha ricordato che la sua condizione fisica non gli permette ancora di ragionare come se fosse al massimo, soprattutto in vista di piste più impegnative come Assen.

La frase che però sintetizza meglio il suo momento è un'altra: "A volte vince chi resiste di più, non chi ha di più. Ora non ne abbiamo, tocca resistere". È un Marc Marquez diverso da quello dominante degli anni migliori: meno esplosivo, più calcolatore, costretto a misurare energie e rischi. Ma intanto ha ricominciato a vincere. Brno lascia quindi un verdetto pesante: il campione in carica non è ancora al 100%, ma è di nuovo lì. E quando ha visto la classifica, il primo a sembrare incredulo è stato proprio lui.