video suggerito

Sorteggio Qualificazioni Mondiali 2026, le possibili avversarie dell’Italia: orario e dove vederlo in TV Oggi venerdì 13 dicembre a Zurigo, in Svizzera, alle 12:00 inizia il sorteggio ufficiale dei gironi di qualificazione ai Mondiali 2026. Per la prima volta parteciperanno 48 squadre, l’Italia è stata inserita in prima fascia, diretta in chiaro sulla Rai. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi venerdì 13 dicembre alle ore 12.00, avviene il sorteggio dei gironi di qualificazione ai Mondiali di calcio 2026 che si svolgeranno tra Stati Uniti, Messico e Canada dall’11 giugno al 19 luglio. Sarà il primo storico Mondiale rivoluzionato a 48 squadre e con conseguente aumento delle selezioni nazionali europee presenti che passeranno da 13 passano a 16. L'Italia parte dalla prima fascia, grazie alle buone prestazioni ottenute in Nations League,

Al Mondiale 2026 si qualificano di diritto le dodici vincenti dei rispettivi gironi, con gare di playoff tra le seconde in classifica più le quattro migliori di Nations League (le Nazionali che hanno vinto i rispettivi Gruppi), con quattro mini-tabelloni (semifinali e finali) per stabilire le ultime quattro qualificate. La Nazionale vincente di ogni tabellone staccherà il pass per la fase finale e si unirà alle restante 12. Per l’Italia, per accedere ai play-off, sarà necessario raggiungere il secondo posto e nel caso di passaggio in semifinale di Nations League, l’Italia sarà inserita in un girone da quattro squadre, altrimenti da cinque.

Le possibili avversarie dell’Italia e le fasce del sorteggio

Ma come sono state composte le fasce per stabilire il sorteggio per le qualificazioni ai Mondiali? La prima fascia è stata guadagnata dalle quattro nazionali vincitrici del proprio girone di Nations League e le rispettive seconde classificate, oltre ad altre quattro squadre ripescate tramite il ranking FIFA. Dunque, la buona campagna in Nations League ha consentito alla Nazionale di Luciano Spalletti di partire dalla prima fascia e di evitare avversarie pericolose nel proprio gruppo.

Leggi anche Perché l’Italia sarà in due gironi diversi dopo il sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali 2026

Le fasce in totale sono cinque, eccole:

Prima fascia : Spagna, Olanda, Francia, Croazia, Portogallo, Danimarca, Italia, Germania, Inghilterra, Belgio, Svizzera, Austria

: Spagna, Olanda, Francia, Croazia, Portogallo, Danimarca, Italia, Germania, Inghilterra, Belgio, Svizzera, Austria Seconda fascia : Ucraina, Svezia, Turchia, Galles, Ungheria, Serbia, Polonia, Romania, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Norvegia

: Ucraina, Svezia, Turchia, Galles, Ungheria, Serbia, Polonia, Romania, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Norvegia Terza fascia : Scozia, Slovenia, Irlanda, Albania, Macedonia, Georgia, Finlandia, Islanda, Irlanda del Nord, Montenegro, Bosnia, Israele

: Scozia, Slovenia, Irlanda, Albania, Macedonia, Georgia, Finlandia, Islanda, Irlanda del Nord, Montenegro, Bosnia, Israele Quarta fascia : Bulgaria, Lussemburgo, Bielorussia, Kosovo, Armenia, Kazakistan, Azerbaigian, Estonia, Cipro, Isole Faroe, Lettonia, Lituania

: Bulgaria, Lussemburgo, Bielorussia, Kosovo, Armenia, Kazakistan, Azerbaigian, Estonia, Cipro, Isole Faroe, Lettonia, Lituania Quinta fascia: Moldavia, Malta, Andorra, Gibilterra, Liechtenstein, San Marino

Quali potranno essere le avversarie dell'Italia? Detto che le più forti sono state evitate, non mancano le insidie. Rappresentate ad esempio dalla Turchia di Montella con Yildiz e Calhanoglu tra le stelle o la Slovenia di Vlahovic. Per evitare problemi sarebbe auspicabile incontrare squadre di categoria decisamente inferiori, come la Grecia la Finlandia.

A che ora inizia il sorteggio dei gironi per le qualificazioni ai Mondiali 2026: l’orario

La cerimonia del sorteggio per le qualificazioni mondiali si tiene in Svizzera, a Zurigo. L'inizio dell'evento è fissato per le 12.00, ma l'estrazione vera e propria non avverrà prima delle 12:30 quando si inizierà a incrociare le sorti delle varie nazionali qualificate nelle varie fasce.

Dove vedere il sorteggio in diretta TV e streaming

Il sorteggio fi oggi venerdì 13 dicembre delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 si potrà seguire in diretta TV in chiaro. Appuntamento su Rai 2, a partire dalle ore 12 con una diretta che verrà trasmessa anche su RaiSportHD. Il live streaming è invece possibile – sempre senza costi – con Raiplay e anche con gli account ufficiali di UEFA e FIFA.