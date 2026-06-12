Trump chiama la nazionale degli Stati Uniti prima del debutto ai Mondiali 2026: “Avete grandi chance”

Donald Trump ha telefonato alla nazionale degli Stati Uniti a poche ore dall’esordio ai Mondiali 2026 contro il Paraguay: “Penso che tu abbia ottime possibilità di arrivare fino in fondo”.

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Alla vigilia dell’esordio ai Mondiali 2026 contro il Paraguay, la nazionale degli Stati Uniti ha ricevuto una telefonata a sorpresa da Donald Trump, che ha voluto incoraggiare squadra e staff tecnico in vista della prima partita del torneo.

Il presidente americano ha parlato direttamente con il commissario tecnico Mauricio Pochettino e con i giocatori, esprimendo fiducia nel percorso degli Stati Uniti e sottolineando le qualità del gruppo: "Ho chiamato solo per dirti che sei una persona fantastica e un allenatore fantastico. Conosco bene il tuo curriculum e i tuoi successi e so quanto sono bravi i giocatori. Penso che tu abbia ottime possibilità di arrivare fino in fondo. Quindi ti auguro tanta fortuna".

Pochettino ha ringraziato per il sostegno ricevuto, assicurando la volontà del gruppo di onorare al meglio la maglia e di rappresentare il Paese nel miglior modo possibile durante il torneo.

Trump sarà assente alla prima gara degli USA ai Mondiali 2026

La telefonata è stata organizzata da Andrew Giuliani, responsabile della task force della Casa Bianca per i Mondiali, presente insieme alla squadra durante la preparazione. Inizialmente era prevista anche la presenza di Trump allo stadio per la gara d’esordio, ma successivamente è stata confermata la sua assenza al SoFi Stadium.

Nonostante ciò, dall’entourage presidenziale è stato ribadito che il capo della Casa Bianca seguirà da vicino l’andamento della nazionale nel corso della manifestazione, lasciando intendere un possibile coinvolgimento anche nelle prossime fasi del torneo.

C'è grande attesa per l'esordio della selezione a stelle e strisce perché le aspettative nei confronti della squadra di Pochettino sono molto alte ma in alcune città americane ancora non è esplosa del tutto l'euforia per i Mondiali appena iniziati. Vedremo se si tratta di una cosa momentanea o se il ‘soccer' ha ancora qualche problema a trovare spazio nel Nuovo Mondo.