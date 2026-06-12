Ibrahimovic svela in tv quanto guadagna per commentare i Mondiali 2026: “Sono carissimo…”

Lo svedese partecipa a uno show della tv americana e parla di tutto, tranne del Milan. “Ci penso io a tenere svegli gli spettatori americani se prendono sonno…”.

Zlatan Ibrahmovic ospite de Jimmy Kimmel Live.

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Zlatan Ibrahimovic va in tv al Jimmy Kimmel Live e risponde alle domande del conduttore dando in pasto al pubblico la ‘solita' versione di sé: è spavaldo abbastanza da fare battute su Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ("chi scelgo tra loro due? scelgo me") e perfino su quanto guadagna per commentare i Mondiali 2026 per il network Fox Sports. "Sono carissimo e mi pagano un sacco…", non svela la cifra ma a giudicare dal sarcasmo con il quale affronta l'argomento ("non lavoro gratis") il compenso deve essere almeno pari al suo ego. O, almeno, è molto vicino. Ogni tanto fa anche un po' di auto-ironia: "Sono stato fortunato a giocare due volte la Coppa del Mondo. Purtroppo sono un attaccante, gli attaccanti segnano gol… e io non ne ho segnati".

Zlatan e il "ricco" debutto ai Mondiali: "Sono carissimo"

"Mi sento bene", dice Ibra che replica con sicumera al più classico dei quesiti fatti per rompere il ghiaccio. Non una parola sul Milan, che è ancora senza dirigenza e senza allenatore: nulla gli viene chiesto, non ha motivo nemmeno di sfiorare l'argomento. E allora recita il copione a braccio: parla del suo nuovo ruolo da commentatore per la Coppa del Mondo su Fox Sports, della vita a Los Angeles quando giocava nel Galaxy, del calcio americano, della eterna diatriba tra Messi e CR7 e di altri aneddoti che rende divertenti alla sua maniera.

Si fa serio, e come, quando spiega come affronterà il ruolo di opinionista a corredo dei Mondiali. Proprio non ce la fa a trattenersi e si lascia sfuggire uno sfottò su Panama che è inserito nel girone con Ghana, Croazia e Inghilterra. "Mi sa che farà la fine del sacco di boxe…". Per chi tiferà Zlatan? Non per la Svezia… "Nelle mie vene scorre anche sangue bosniaco, quindi faccio il tifo per loro".

Zlatan Ibrahimovic commenta i Mondiali 2026 per Fox Sports.

Come si trova a stare dall'altra parte della barricata? "Mi sento bene. È un qualcosa di nuovo stare di fronte alle telecamere. Non è il mio lavoro abituale ma sarò sincero come sempre. E sarò io a tenere svegli gli spettatori americani quando altri faranno le loro analisi…". E tiene pronta la risposta sull'inevitabile riferimento allo stipendio che percepirà per questo mese negli Stati Uniti. "Verrò pagato? Sì, non lavoro gratis. Mi daranno un sacco di soldi – ha aggiunto -. Non sono caro, sono carissimo".