I convocati dell’Italia di Spalletti per le qualificazioni al Mondiale: c’è Orsolini, novità Coppola

A cura di Fabrizio Rinelli

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 27 calciatori convocati per le sfide di qualificazione al Mondiale contro Norvegia e Moldova. Grandi novità ma soprattutto grandi ritorni per il CT che ha richiamato Manuel Locatelli, tra i protagonisti degli Europei vinti con Mancini nel 2021, ma anche e soprattutto Riccardo Orsolini la cui mancata convocazione negli ultimi è sempre stata molto contestata a Spalletti. C'è anche Casadei in azzurro ma soprattutto in difesa la grande novità è rappresentata in difesa con la presenza di Carmine Coppola del Verona. Spicca anche Gabbia.

Per certi versi sorprendente invece la convocazione di Francesco Acerbi che dopo le dichiarazioni di Spalletti dopo Italia-Germania terminata 3-3 aveva detto a proposito del centrale nerazzurro: "Ma tu lo sai quanti anni ha Acerbi?". A marzo fu proprio lo stesso CT a rispondere in questo modo alla domanda su una possibile convocazione del difensore classe '88 per fermare Erling Haaland il prossimo 6 giugno a Oslo nella sfida che gli azzurri giocheranno contro la Norvegia che pare essere sicuramente la compagine più pericolosa da affrontare nel girone.

Gli azzurri affronteranno dunque la Norvegia ad Oslo venerdì 6 giugno e la Moldavia a Reggio Emilia lunedì 9. Il gruppo si ritroverà al Centro Tecnico Federale di Coverciano nella giornata di sabato, mentre i sei giocatori impegnati nella finale di Champions si aggregheranno lunedì 2 giugno.

L'elenco completo dei convocati di Spalletti:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham)

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Hellas Verona), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Federico Gatti (Juventus), Destiny Udogie (Tottenham), Davide Zappacosta (Atalanta)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle)

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).