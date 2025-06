video suggerito

Acerbi rifiuta la convocazione in Nazionale, clamoroso annuncio di Spalletti: "Con un messaggio" Pesante defezione per l'Italia alla vigilia delle due partite di qualificazioni mondiali contro Norvegia e Moldova. Luciano Spalletti ha annunciato che Francesco Acerbi ha rifiutato la convocazione: "Mi ha mandato un messaggio, nessun problema fisico".

A cura di Paolo Fiorenza

Invocato a furor di popolo per un ritorno in Nazionale, Francesco Acerbi era stato richiamato da Luciano Spalletti per le due partite di esordio dell'Italia nelle qualificazioni mondiali contro Norvegia e Moldova, in programma venerdì e lunedì prossimi. Ma il CT azzurro ha clamorosamente annunciato nella conferenza stampa di oggi che il 37enne difensore dell'Inter ha rifiutato la convocazione, "non per problemi fisici".

Spalletti annuncia in conferenza che Acerbi ha rifiutato la convocazione dell'Italia

Un problema inatteso e non da poco per Spalletti, che certamente non aveva chiamato Acerbi per fargli fare panchina a Oslo, in un match già decisivo per il primo posto del girone. L'esperto centrale nerazzurro, reduce dalla disfatta in finale di Champions League contro il PSG, ha avvisato il tecnico toscano solo con un messaggio, come spiegato dal CT nell'incontro odierno coi giornalisti a Coverciano: "Acerbi non ha risposto alla convocazione. Per una questione fisica? No, ha ripensato a quello che è successo attorno a lui. Prendiamo atto delle reazioni e dei pensieri dei calciatori e si va avanti. Stamattina mi ha detto per messaggio che non partecipa, io gli ho risposto e ci ho parlato per telefono".

Francesco Acerbi con la medaglia riservata agli sconfitti nella finale di Champions League

"Ci sono calciatori che sono meritevoli quanto lui di avere la nostra considerazione e attenzione – ha aggiunto Spalletti – Più volte ho detto di dover stare attento a quello che propone il campionato, e io lo avevo chiamato proprio per questo motivo, per quello che aveva fatto vedere specialmente nell'ultimo periodo. È chiaro che con uno come Acerbi avevo parlato prima, poi ci sono stati dei messaggi e delle telefonate. Motivi perché non ha risposto alla convocazione? Non voglio pensare a niente. Voglio pensare a fare bene le cose che devo fare".

Il CT dell'Italia ha precisato di non aver chiamato nessuno al posto di Acerbi, ma di sapere di poter contare comunque su gente pronta nel caso serva: "Mi è dispiaciuto non aver convocato Mandragora, Cristante e Mancini perché stanno facendo molto bene, ma sono lì, se mancherà qualcuno, loro sono a disposizione, pronti a subentrare".

Luciano Spalletti in conferenza a Coverciano

Il chiarimento sulla battuta che il CT aveva fatto sull'età di Acerbi

Molto si era detto sulla risposta data da Spalletti a chi gli chiedeva sulla possibile convocazione di Acerbi dopo il 3-3 con la Germania. "Ma tu lo sai quanti anni ha?", aveva controbattuto il CT a un giornalista, salvo poi cambiare idea a questo giro. "In quella risposta su Acerbi sulla data di nascita c'era l'intenzione di credere in quelli emergenti. Poi bisogna prendere atto delle reazioni di questi giorni", ha chiarito oggi il tecnico di Certaldo. A questo punto è molto probabile che la pagina azzurra del difensore sia conclusa definitivamente, con ultimo atto il 17 ottobre 2023, quando ha disputato la partita di qualificazione agli Europei contro l’Ucraina, finita 0-0 (34 partite, con 1 gol e 1 assist il suo ruolino).