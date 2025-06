video suggerito

Cosa succede se l'Italia perde con la Norvegia: cosa serve per qualificarsi ai Mondiali 2026 La Nazionale di Spalletti inizia le sue qualificazioni Mondiali contro la Norvegia. Cosa succede in caso di sconfitta. Ecco gli scenari.

A cura di Marco Beltrami

L’Italia di Luciano Spalletti affronta la Norvegia nella prima partita delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Si gioca oggi venerdì 6 giugno a Oslo alle ore 20:45. Un match subito decisivo per la Nazionale azzurra, che affronta una squadra che ha già collezionato due vittorie, in altrettante partite. Cosa succede all’Italia in caso di sconfitta con la Norvegia? E cosa servirebbe poi per qualificarsi ai Mondiali.

Cosa succede all'Italia in caso di sconfitta contro la Norvegia

La classifica del girone dell’Italia parla chiaro. In testa c’è la Norvegia a quota 6 punti, davanti a Estonia e Israele che hanno 3 lunghezze, 0 per Moldavia e azzurri che non hanno ancora giocato. Con una battuta d’arresto la Nazionale scivolerebbe a meno 9 dal primo posto, vedendo già complicarsi il discorso qualificazione.

Come funzionano le qualificazioni Mondiali e cosa serve all'Italia

In questo caso infatti gli azzurri dovrebbero poi cercare di vincere tutte le altre partite, compreso il match di ritorno, senza commettere passi falsi. Quei passi falsi che bisogna sperare commettano i norvegesi. Non bisogna dimenticare infatti che per qualificarsi ai Mondiali direttamente bisogna arrivare primi nel girone. Accedono infatti direttamente alla fase finale le 12 nazionali vincitrici dei raggruppamenti. Lo stesso Luciano Spalletti ha spiegato l'importanza cruciale della partita contro la Norvegia, che potrebbe essere decisiva per le ambizioni dell'Italia di tornare ai Mondiali dopo l'assenza nelle ultime due edizioni.

A queste squadre poi bisognerà aggiungere 4 formazioni provenienti dagli spareggi. Come funzionano gli spareggi e chi si qualifica agli stessi? Avranno questa possibilità le 12 seconde dei gironi e le quattro migliori vincitrici dei gironi della UEFA Nations League 2024/25 che non hanno concluso la fase a gironi delle qualificazioni europee al primo o al secondo posto. Non rientra in questo scenario per ora l'Italia che ha chiuso il suo gruppo di Nations League al secondo posto.