Italia alle qualificazioni Mondiali 2026, calendario delle partite e girone: quando gioca L'Italia torna in campo e si appresta a intraprendere il proprio cammino che la dovrà portare a qualificarsi per i Mondiali 2026. Si inizia dalla Norvegia poi tutte le altre sfide del Girone I. Nel dettaglio, le date, gli stadi, i riferimenti TV e gli orari per non perdere una sola gara degli Azzurri.

A cura di Alessio Pediglieri

Tutto pronto per rivedere l'Italia di Luciano Spalletti di nuovo all'opera, con l'obiettivo unico dei Mondiali 2026. La nostra Nazionale si prepara ad affrontare le Qualificazioni europee per la Coppa del Mondo – che si disputerà in Canada, Messico e Stati Uniti – cercando di cancellare per sempre l'umiliazione al torneo iridato nelle ultime due edizioni. C'è anche da far fronte all'eliminazione dalla Nations League, che ha aperto il fianco a facili critiche. Gli Azzurri sono stati inseriti nel Gruppo I, composto da cinque squadre: Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. Un impegno non proibitivo ma con tanta pressione addosso.

L'Italia punta a tornare sulla scena mondiale anche dovendo dimostrare qualità, gioco e mentalità vincenti. Non basterà strappare il pass e ripresentarsi dopo 8 anni di lunghissima assenza. Le mancate qualificazioni alle edizioni del 2018 e 2022 sono ancora una ferita aperta, una cicatrice indelebile che si potrà lenire unicamente prendendosi dalla porta principale l'accesso ai Mondiali 2026. Solamente il primo posto nel girone garantirà l'accesso diretto al torneo, mentre il secondo posto offrirà una possibilità attraverso gli spareggi, che gli Azzurri devono evitare ad ogni costo, per non ricadere in antichi disagi.

Il girone dell’Italia alle qualificazioni Mondiali 2026

Il Gruppo I in cui è finita l'Italia non è difficilissimo ma presenta sfide comunque delicate e insidiose. Tra le principali, la Norvegia, guidata in attacco dalla sua stella assoluta, Erling Haaland, e che rappresenta l'avversario più temibile. Proprio contro gli scandinavi, sulla carta ci sarà contesa per il primo posto nel girone. Il cammino verso i Mondiali 2026 nei gironi di qualificazione è già iniziato lo scorso marzo. Dopo due partite già disputate la situazione vede la Norvegia in testa con 6 punti (differenza reti +7), seguita dall'Estonia con 3 punti (differenza reti 0) a pari merito con Israele (3 punti e -1 in differenza reti). L'Italia deve ancora scendere in campo ed è a zero punti, come la Moldavia che però vanta già un zero punti e -6 di differenza reti.

Quando gioca l’Italia per le qualificazioni ai Mondiali: partite e calendario

Il dettaglio del girone I in cui milita l'Italia che vede gli Azzurri in gioco fino alla metà del prossimo Novembre. Ecco nel dettaglio tutto ciò che c'è da sapere sulle gare della nostra Nazionale:

6 giugno 2025 Norvegia – Italia 20:45 (Ullevaal Stadion, Oslo)

9 giugno 2025 Italia – Moldavia 20:45 (Stadio Olimpico, Roma)

5 settembre 2025 Italia – Estonia 20:45 (Stadio Artemio Franchi, Firenze)

8 settembre 2025 Israele – Italia 20:45 (Puskás Aréna, Budapest)*

11 ottobre 2025 Estonia – Italia 20:45 (A. Le Coq Arena, Tallinn)

14 ottobre 2025 Italia – Israele 20:45 (Stadio San Nicola, Bari)

13 novembre 2025 Moldavia – Italia 20:45 (Stadionul Zimbru, Chișinău)

16 novembre 2025 Italia – Norvegia 20:45 (Stadio Giuseppe Meazza, Milano)

*Israele disputa le partite casalinghe in Ungheria per motivi di sicurezza

Il calendario completo delle qualificazioni ai Mondiali 2026

L'Italia come detto è inserita nel Gruppo O di qualificazione ai Mondiali e sono state già disputate due giornate complessive. Ecco tutte le altre date in cui si giocheranno le gare fino all'ultima prevista per la seconda metà del prossimo novembre.

Le prossime partite di tutto il calendario delle qualificazioni ai Mondiali:

3ª giornata 6–7 giugno 2025

4ª giornata 9–10 giugno 2025

5ª giornata 4–6 settembre 2025

6ª giornata 7–9 settembre 2025

7ª giornata 9–11 ottobre 2025

8ª giornata 12–14 ottobre 2025

9ª giornata 13–15 novembre 2025

10ª giornata 16–18 novembre 2025

Spareggi 26 e 31 marzo 2026

I gironi delle qualificazioni per i Mondiali 2026

Ecco la composizione dei 12 gruppi di qualificazione ai Mondiali 2026 che interessa le nazionali europee:

Gruppo A: Germania, Slovacchia, Irlanda del Nord, Lussemburgo

Gruppo B: Svizzera, Svezia, Slovenia, Kosovo

Gruppo C: Danimarca, Grecia, Scozia, Bielorussia

Gruppo D: Francia, Ucraina, Islanda, Azerbaigian

Gruppo E: Spagna, Turchia, Georgia, Bulgaria

Gruppo F: Portogallo, Ungheria, Irlanda, Armenia

Gruppo G: Paesi Bassi, Polonia, Finlandia, Lituania, Malta

Gruppo H: Austria, Romania, Bosnia ed Erzegovina, Cipro, San Marino

Gruppo I: Italia, Norvegia, Israele, Estonia, Moldavia

Gruppo J: Belgio, Galles, Macedonia del Nord, Kazakistan, Liechtenstein

Gruppo K: Inghilterra, Serbia, Albania, Lettonia, Andorra

Gruppo L: Croazia, Repubblica Ceca, Montenegro, Isole Faroe, Gibilterra

Dove vedere le qualificazioni ai Mondiali in TV e streaming

Per ciò che riguarda tutte le partite giocate dall'Italia, verranno trasmesse in diretta in chiaro e gratuitamente sui canali Rai (Rai 1 o Rai 2 in base alla programmazione) e in diretta streaming gratuito, su RaiPlay. Le partite delle altre nazionali europee saranno invece disponibili in streaming gratuito, accedendo sul sito ufficiale uefa.tv, previa registrazione gratuita.