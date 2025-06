Affari Tuoi non va in onda stasera 9 giugno: quando torna il game show con Stefano De Martino

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Questa sera, lunedì 9 giugno, non andrà in onda il consueto appuntamento con Affari Tuoi. Salta dunque la consueta partita nell'access prime time di Rai 1 con il game show di Stefano De Martino stasera: il programma lascia spazio alla Nazionale Italiana, che torna in campo per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Ma il pubblico affezionato può stare tranquillo: il programma che vede i "pacchisti" provenienti da tutte le Regioni italiane protagonisti tornerà già domani, martedì 10 giugno.

Perché Affari Tuoi non va in onda stasera

Stefano De Martino non va in onda stasera con il consueto appuntamento con Affari Tuoi, perché alle 20.45 c'è il fischio d'inizio della partita tra Italia e Moldavia, nella quale gli azzurri si giocheranno la qualificazione ai Mondiali 2026. Il match andrà in onda in chiaro, e gratuitamente, in diretta su Rai 1 dalle ore 20.30. Per questo motivo è stato necessario lo stop di Affari Tuoi di Stefano De Martino che tornerà regolarmente in onda da domani, martedì 10 giugno.

Quando torna in onda il game show di Stefano De Martino

Il game show di Stefano De Martino aveva già subito uno stop lo scorso venerdì 6 giugno, a causa della partita tra Norvegia e Italia, terminata con la sconfitta degli azzurri che ci riproveranno questa sera, al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Niente paura per i telespettatori di Affari Tuoi, il programma tornerà in onda domani, martedì 10 giugno, alle 21:05 e durerà circa 40 minuti. Alle 20:30 andrà in onda uno Speciale dal titolo ‘Buon vento Italia‘, dedicato al ritorno in patria dell'Amerigo Vespucci. Nel frattempo, ieri sera è stata trasmessa la partita di Carmine da Campobasso, concorrente del Molise, che alla fine è riuscito a portare a casa 29mila euro, accettati dopo l'offerta del Dottore. Nel suo pacco, aveva solo 500 euro.