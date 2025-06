video suggerito

Stefano De Martino svela qual è la sua puntata preferita di questa stagione di Affari Tuoi Ospite del Festival della Tv di Dogliani, Stefano De Martino ha parlato del successo di Affari Tuoi sottolineando come la normalità sia la vera chiave del programma. Poi, il conduttore ha svelato anche qual è stata la sua puntata preferita finora.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite al Festival della Tv di Dogliani, tenutosi a fine maggio, Stefano De Martino ha parlato di Affari Tuoi, il programma di cui è al timone e che lo ha reso uno dei protagonisti più amati della tv, conquistando ascolti record nell'access prime time. Il conduttore ha svelato quale delle tante puntate andate in onda finora è stata la sua preferita e, poi, ha aggiunto anche una considerazione in merito al successo del game show di Rai1.

Stefano De Martino e la sua puntata preferita di Affari Tuoi

Il successo di Affari Tuoi è un dato di fatto, riconosciuto non solo dagli addetti ai lavori, ma anche dal pubblico a casa che, ormai, si sintonizza su Rai1 per assistere alle partite, a volte surreali, dei pacchisti in gara. Stefano De Martino ha dato nuovo lustro al programma, ma ha raccontato durante la sua partecipazione al Festival della Tv di Dogliani, cosa rende speciale questo appuntamento televisivo e quale sia stata la sua puntata preferita:

Una situazione di normalità, che poi è quello che forse è la chiave, al di là della straordinarietà di poter vincere una cifra, si ritorna ad una dimensione di normalità. La mia puntata preferita di questa edizione, almeno finora, è stata proprio con questo contadino molisano, non so se l'avete vista. Quella puntata, ecco se voi mi chiedete cos'è Affari Tuoi è questo. Una persona che parte da casa, che fa un lavoro normale, che viene lì, gioca con la figlia, che si diverte, che riesce ad andare a casa anche con una grossa cifra e prima di andar via saluta la moglie, i nipoti, gli amici del bar e gli dice "ci vediamo domenica". Ecco, in quel ci vediamo domenica c'è tutta la sintesi di un programma. Siamo qui, sembra tutto straordinario, però saluto gli amici del bar, perché tanto domenica sono di nuovo lì.

La puntata con protagonista Angelo Mariano

La puntata a cui fa riferimento Stefano De Martino è quella andata in onda il 19 maggio, con protagonista il contadino molisano Angelo Mariano, Accompagnato dalla figlia Annamaria è riuscito a portare a casa 200mila euro, appena arrivato per giocare la sua partita aveva dichiarato:"Da casa, ci prendo tutte le sere. Il mio hobby è guardare Affari Tuoi e chi parla sono guai, non deve parlare nessuno. Ecco perché mia figlia ha mandato la domanda per me, è per questo motivo che sono qua". E, infatti, è riuscito nell'intento, conducendo una partita memorabile.