Affari Tuoi, il doppio senso di Thanat mette in imbarazzo Stefano De Martino: "Ho qualche responsabilità?" Durante la partita di Affari Tuoi in onda sabato 7 giugno, una frase ambigua di Thanat ha scatenato l'ilarità in studio. Stefano De Martino, in apparente difficoltà, ha chiesto al pubblico: "Ho qualche responsabilità a riguardo?".

La puntata di Affari Tuoi in onda sabato 7 giugno ha ospitato un piccolo siparietto che ha coinvolto Stefano De Martino, Lupo e Thant. Quest'ultimo, infatti, interpellato per dare un consiglio alla concorrente Chiara, si è lasciato andare a una frase che ha messo in difficoltà il conduttore.

Stefano De Martino chiede una consulenza a Lupo e Thanat, ma se ne pente

Giunti al momento della Regione Fortunata, Chiara e Sebastiano hanno chiesto una "consulenza" a Lupo e Thanat. "Rimane la Basilicata, poi io avevo pensato che il Trentino è uscito da poco. Chissà che non esca a distanza ravvicinata anche un'altra volta. O avrei chiamato la Liguria" ha consigliato Lupo. "Quindi per Lupo, è il Trentino che ti ispira" ha osservato De Martino. Il conduttore, poi, si è rivolto a Thanat. "Appoggio la sua teoria. L'appoggio. La sua teoria – ha chiarito l'ospito fisso – Potrebbe essere il Trentino. L'appoggio. Glielo appoggio". Quest'ultima frase, ricca di allusioni, ha scatenato l'ilarità del pubblico. A quel punto De Martino, rosso in viso, si è rivolto agli spettatori: "Io voglio solo sapere una cosa, mi affido alla vostra buona fede. Secondo voi io ho qualche responsabilità a riguardo?". Per tutta risposta, è partito un coro di "no". Con Lupo che ha assicurato: "È tutta farina del nostro sacco".

Cosa è successo nella partita di Affari Tuoi in onda sabato 7 giugno

La partita di Chiara e Sebastiano ad Affari Tuoi è stata tutt'altro che positiva. "La fortuna, stasera, non è passata di qui" ha constatato il conduttore al termine della puntata in onda sabato 7 giugno. Nonostante l'ottima partenza, piano piano i due hanno aperto solo pacchi rossi. Il momento clou si è verificato quando, in successione, sono andati via 100mila, 200mila e 300mila euro. Nelle battute finali, a salvarli non è stata neanche la Regione Fortunata: la scelta giusta non era la Basilicata, ma la Sardegna.