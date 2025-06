video suggerito

Affari Tuoi, cosa ha comprato Angelo dal Molise con i 200mila euro vinti: "Stanno arrivando i primi regali" La partita di Angelo Mariano ad Affari Tuoi è stata una di quelle memorabili dell'ultima edizione del gioco a premi condotto da Stefano De Martino e, attraverso un video condiviso su Tik Tok, sua figlia Annamaria ha fatto sapere come l'uomo ha investito quel denaro.

A cura di Sara Leombruno

La partita ad Affari Tuoi di Angelo Mariano dal Molise è stata una di quelle memorabili dell'ultima edizione del programma condotto da Stefano De Martino. Il concorrente, che per lavoro fa l'agricoltore, è riuscito a portare a casa 200mila euro e pochi giorni fa, attraverso un video condiviso su Tik Tok, la figlia Annamaria ha fatto sapere come l'uomo ha investito quel denaro.

Cosa ha comprato Angelo dal Molise con i soldi vinti ad Affari Tuoi

"Quando tuo padre vince 200mila euro ad Affari Tuoi e arrivano i primi regali". Sono queste le parole con cui Annamaria Mariano, la figlia di Angelo dal Molise, ha accompagnato un filmato pubblicato su Tik Tok in cui mostra uno dei primi acquisti di suo padre con il bottino vinto dopo la sua partita nel programma condotto da Stefano De Martino. L'uomo per lavoro fa l'agricoltore e, proprio per questo, ha deciso di investire parte del denaro in strumenti che facilitino la sua professione: tra questi, un macchinario agricolo, che nel video viene usato da una donna, che potrebbe essere una parente del pacchista, per arare i campi.

La partita di Angelo e il rapporto con Stefano De Martino

La partita di Angelo iniziò fin da subito nel migliore dei modi. Il pacchista molisano fece fuori i pacchi blu uno dopo l'altro e, alla fine, arrivò con 300mila euro da una parte e 100mila dall'altra. Davanti all'offerta del Dottore da 200mila euro, non potè far altro che accettare: "Annamaria, noi siamo venuti qua per giocare, io ringrazio tutti ma accetto l'offerta", disse alla figlia, prima di annunciare la sua decisione definitiva. Il suo coraggio e la sua genuinità fecero sì che Stefano De Martino si affezionasse a lui in modo particolare. Di recente, infatti, il conduttore ha dichiarato che la sua è stata la sua partita preferita dell'ultima edizione.

