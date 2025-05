video suggerito

Affari Tuoi, l'assurda partita di Angelo che accetta l'offerta da 200mila euro: "Soffro di cuore, mi sento male" Nella puntata di Affari Tuoi di lunedì 19 maggio la partita di Angelo dal Molise, che gioca con il pacco numero 8 insieme alla figlia Annamaria. Dopo un finale incredibile con un'offerta da 200mila euro accettata, scopre che nel suo pacco aveva la cifra massima.

A cura di Sara Leombruno

Nella puntata di Affari Tuoi di lunedì 19 maggio la partita di Angelo dal Molise, precisamente da Campobasso, che gioca insieme alla figlia Annamaria. Nella vita fa l'agricoltore, è nonno di cinque nipoti e questa sera ha giocato con il pacco numero 8. La specialità della serata sono i torcinelli.

La partita di Angelo con la figlia Annamaria

Il primo tiro di Angelo è rivolto alla Campania e contiene 5mila euro. Il primo pacco blu però arriva presto: 100 euro, seguiti dai tiri da 30mila, 200, 15mila e 75mila euro. La prima chiamata del Dottore arriva puntuale e gli offre 35mila euro, ma Angelo rifiuta. Adesso gli tocca fare tre tiri: 0 euro, 50mila euro e 10mila. Stavolta gli propone il cambio, ma il molisano rifiuta e va avanti, con l'appoggio della figlia Annamaria.

Nel pacco della Calabria ci sono 200mila euro e in quel momento crede che la partita sia in salita: gli restano solo tre rossi. I rituali applicati da Stefano De Martino che invita il pubblico a urlare "Ora tu mi trovi il pacco blu", però, funzionano, perché nel 19 della Toscana ci sono 5 euro. Il trend positivo prosegue, perché nel 16 della Lombardia ci sono 500 euro. Per un tiro, il Dottore stavolta gli offre 25mila euro, di nuovo rifiutati. Dopo individua i 50 euro e parte subito il brano "Il filo rosso" di Alfa.

Il momento di gioia dura poco e si torna concentrati: il Dottore ora offre il cambio e il protagonista ci pensa su, ma per poco, poi rifiuta ancora. Nel suo pacco non ci sono i torcinelli e la situazione torna in parità con 3 rossi e 3 blu, ma i 300mila sono ancora lì. Per un tiro, il Dottore ancora 35mila euro ma non vengono accettati.

Il finale di partita di Angelo che

Stefano De Martino ricorda ad Angelo che ora ogni tiro va pensato bene, lui chiama una regione confinante con la sua, l'Abruzzo, che contiene 1 euro. Si va di un colpo alla volta e il Dottore offre 44mila euro. "È una bella cifra, ma 300mila è meglio però", dice, e rifiuta con l'obiettivo di trovare Gennarino. Nel 9 della Liguria però non c'è, ci sono 10 euro. Stavolta per 2 tiri gli offre 60mila euro e con coraggio dice ancora no. Nel 6 della Sicilia ci sono 20mila euro e il tiro successivo è proprio quello di Gennarino. Il commento è scontato: "Forse stiamo sognando, io soffro di cuore e questa partita è assurda. Mi sto sentendo male".

L'ultima offerta del Dottore è quella da 200mila euro. Il pacco 10 da una parte, l'8 del Molise di Angelo dall'altra. Dopo aver spacchettato, Stefano De Martino rivela finalmente la cifra: Angelo aveva 300mila euro, ma la sua partita non può che essere un successo.