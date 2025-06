Affari Tuoi, Andrea dà via 300mila euro ma ribalta la partita: “Sto per essere padre, ho scelto per mia figlia”

video suggerito

Andrea dal Piemonte, insieme al fratello Nicolò, è stato il protagonista della puntata del 2 giugno di Affari Tuoi. Dopo un cambio pacco disastroso, che lo ha portato a dare via i 300mila euro, il concorrente ha ribaltato la partita: ha vinto 60mila euro accettando l'offerta del Dottore.

A cura di Elisabetta Murina

Andrea dal Piemonte è il concorrente protagonista della puntata del 2 giugno di Affari Tuoi. Vive a Pavone Canavese (Torino) e di professione è . Presto potrebbe diventare papà per la prima volta della piccola Matilde, come ha spiegato Stefano De Martino: "Potrebbe nascere a momenti, le linee del nostro telefono sono sempre attive". Nel programma si è fatto accompagnare dal fratello Nicolò. Il suo pacco è il numero 12, poi cambiato con il 7: nel primo c'erano 300mila euro. La specialità della serata sono i grissini.

La partita di Andrea ad Affari Tuoi

Prima di iniziare la partita, Nicolò appoggia sul pacco un piccolo portafortuna dedicato alla bambina in arrivo. "In questo programma non hanno vita lunga, ma quando ci sono i bambini di mezzo non si tocca", dice il conduttore. La fortuna, però, non sembra essere dalla sua parte: dopo un primo tiro positivo, il concorrente elimina tre pacchi rossi consecutivamente (100mila, 75mila, 50mila). "Togliamolo da qua sopra, non si sa mai", dice spostando il portafortuna dal pacco. E i tiri successivi sono meglio dei precedenti, 200euro e 5mila euro, un blu e un rosso. Arriva la prima chiamata del Dottore, che offre ai due fratelli 29mila euro. L'assegno viene però rifiutato.

La partita continua con due tiri fortunati, rispettivamente 500 euro e 50 euro. Andrea e Nicolò seguono la loro ‘regola dell'alternanza' scegliendo un pacco a testa dal Nord a Sud Italia. Via anche 5 euro, il tabellone si è ribaltato. Il Dottore offre il cambio, che Andrea accetta senza pensarci troppo: via il numero 12 per il 7. "Solo una sensazione, ho pensato al nome di mia figlia che ha sette lettere", spiega a proposito della decisione. Nel suo pacco di prima c'erano 300mila euro. "Peggio di quello che hai fatto, non si può fare", dice De Martino.

Il finale della partita del 2 giugno di Affari Tuoi: quanto ha vinto Andrea

Eliminati anche i 20mila euro e i grissini, i due fratelli rifiutano l'offerta di 19mila euro del Dottore: "Siamo capaci di incassare le botte, proviamo ad andare avanti e tritiamo". "È un po' dispiaciuto", dice il conduttore parlando del Dottore dopo il disastroso cambio pacco. La partita si avvia verso il finale, con un altro cambio rifiutato e la possibilità sfumata di vincere 20mila euro. "Il tabellone non è dalla mia parte", dice Andrea. Arriva una nuova proposta da 29mila euro, prontamente rifiutata.

"Andrea merita una puntata da manuale e strategia: ancora cambio", dice De Martino riportando le parole del Dottore. "La mia sensazione sui cambi non è dei migliori, sono andato a dare via 300mila euro", spiega il concorrente rifiutando. Via anche i 10 euro, il cambio sembra inseguire Andrea, ma lui continua a non accettarlo. Rimangono tre pacchi rossi nel finale della partita: 10mila, 30mila, 200mila. "Abbiamo ribaltato la partita", dicono i fratelli. Rimasti 200mila e 100mila, il Dottore offre 60mila. "Sicuramente sono soldi sicuri, potrei aver pescato di nuovo il 200mila. Se ascoltassi l'istinto andrei avanti, ma questo potrebbe essere la prima decisione da padre che prendo. Accetto". Andrea accetta i 60mila, nel suo pacco c'erano 10mila euro.