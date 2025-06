Fiorello ironizza su Giorgia Meloni: “Va al seggio ma non vota. Non è per il quorum, è un suo problema”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Fiorello ironizza su Giorgia Meloni. Il conduttore ha aperto la puntata di martedì 3 giugno del suo programma Radio2 Radio Show – La Pennicanza, con alcuni commenti sulla premier Gorgia Meloni e sull'imminente referendum di sabato 7 e domenica 8 giugno. Al suo fianco l'amico e spalla Fabrizio Biggio. Lo show andrà in onda fino a venerdì 6 giugno, per poi fermarsi.

L'ironia di Fiorello su Giorgia Meloni

Fiorello ha aperto la puntata di oggi, martedì 3 giugno, ironizzando sulla premier Giorgia Meloni e sull'imminente voto per il referendum del prossimo 7 e 8 giugno: "Meloni va al seggio ma non vota. Non è che non vuole far raggiungere il quorum, noi sappiamo la verità: ho l’agenda segreta di Giorgia". Scherzando sul fatto di avere accesso ‘all'agenda segreta' di Meloni, il conduttore ha parlato dei suoi prossimo impegni: " ‘Andare a votare ma non prendere le schede’, ‘andare a fare le analisi ma non ritirare il referto’, ‘andare al cinema ma non guardare il film'. Ma allora non è per il quorum, è proprio un suo problema questo!”. Argomento della diretta anche l'arrivo del presidente Emmanuel Macron a Roma: "Pare abbia chiesto dove si trovi una sede dell’Inter qui in città: vuole deporre una corona di fiori”. L'ironia questa volta riferita alla recente sconfitta della squadra neroazzurra alla finale di Champions League contro il Paris Saint German.

La telefonata a Francesco Gabbani in diretta

Durante la diretta, Fiorello ha commesso anche una gaffe: voleva far partire una telefonata a Stefano Gabbana ma ha sbagliato numero e al telefono ha risposto il cantante Francesco Gabbani, che sarà giudice della prossima edizione di X Factor. Tra i due una chiacchierata improvvisata, con l'ospite che racconta: "Stiamo registrando adesso le audizioni di X Factor a Milano. Sono curioso di vedermi all’opera. La cosa che mi preoccupa di più è dire dei ‘no’. Però sono importanti: i ‘no’ fanno parte del percorso, aiutano a crescere, sono costruttivi”. Gabbani entrerà nel cast dello show targato Sky, prendendo il posto di Manuel Agnelli e affiancando Paola Iezzi, Achille Lauro e Paola Iezzi.