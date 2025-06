Fiorello a La Pennicanza chiama Giorgia e spoilera la sua nuova canzone, la reazione della cantante: “Sei pazzo”

video suggerito

Rosario Fiorello nella puntata di La Pennicanza su Radio 2 Radio oggi, venerdì 6 giugno, ha telefonato in diretta Giorgia. La celebre cantante era negli studi di X Factor, dove stanno registrando le audition della nuova edizione da lei condotta per il secondo anno di seguito, quando è stata interrotta dalla chiamata dello speaker: "Che succede? Stavo facendo la pipì" ha risposto prima di essere sorpresa dal gesto di Fiorello che ha mandato in onda uno spoiler sulla sua nuova canzone.

La telefonata a Giorgia in diretta

"Che succede? Stavo facendo la pipì" ha risposto Giorgia alla chiamata di Rosario Fiorello durante lo show radiofonico La Pennicanza. La cantante e conduttrice di X Factor ha scherzato con il conduttore prima di venire sorpresa dalla sua nuova canzone. "Sto preparando il disco, forse a momenti, se ce la facciamo, esce" ha spiegato prima che lo speaker mandasse in onda lo spoiler. "Uno sporco lavoro che devo fare, ho tra le mani una cosa. Te la posso far sentire?" ha chiesto Fiorello. "Ma cosa stai combinando? Cosa hai? Non ho capito cosa succede" ha dichiarato la cantante che, all'ascolto della sua canzone, è esplosa. La sua reazione è stata condivisa sul suo profilo Instagram in un video: "Oddio, che fai Fiore? Levalo. Sta mandando il pezzo in radio. Ma Fiore, sei pazzo?" – ha commentato – "Ma come fai? Non ce l'ho neanche io. Non so che dire, bello, bellissimo".

"Ci ha chiamato il discografico, è in linea con Biggio"

"Stavolta mi hai colta di sorpresa, mi hai stupita" ha continuato. "Le vie di Rosario Fiorello sono infinite carissima" ha commentato divertito lo showman – "Ora me lo risento, ha un tiro pazzesco". Durante lo spoiler, il discografico di Giorgia ha chiamato in diretta Biggio: "Tranquilla Giorgia, il discografico è in linea con Biggio" ha aggiunto lo speaker prima di salutare la collega e complimentarsi con lei per la nuova canzone.

