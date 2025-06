Da X Factor a Like a Star in pochi mesi nel segno di Giorgia, la storia di Sara Russo

video suggerito

Sara Russo è stata una delle protagoniste di Like a Star, in onda mercoledì 4 giugno, e si è esibita con la canzone E Poi nel terzetto "Team Giorgia". Prima di partecipare alla trasmissione condotta da Amadeus, la concorrente aveva avuto occasione di conoscere la cantante alle audizioni di X Factor, affiancandola in un video in cui vocalizzavano insieme.

Sara Russo omaggia Giorgia a Like a Star: aveva conosciuto la cantante a X Factor

"Ho scelto quest'artista perché la sua voce è la massima espressione dell'emozione. Spero di portare sul palco la mia emozione". Con queste parole di Sara Russo si è presentata nella clip mandata in onda prima della sua performance in Like a Star. La cantante si è esibita insieme ad altre due concorrenti sulle note di E Poi di Giorgia. Poco dopo la trasmissione, sulle sue storie Instagram è comparso un video in cui appariva visibilmente emozionata nel rivedersi. La concorrente aveva avuto modo di incontrare l'artista durante le audizioni di X Factor

Giorgia vocalizza insieme a Sara Russo a X Factor: "Lavoriamoci subito"

Prima dello show in onda sul Nove, lo scorso settembre Sara Russo aveva preso parte alla audizioni di X Factor. La sua interpretazione del brano How Deep Is Your Love, però, non era stata sufficiente per convincere in giudici. Achille Lauro, in particolare, aveva osservato: "Tutto bella ma tutto flat. Non mi arriva niente di originale". A difenderla a spada tratta Paola Iezzi, che aveva poi aveva successivamente scelto di non includerla nella sua squadra durante i bootcamp. Durante il percorso, a fare il tifo per lei dietro le quinte c'è sempre stata Giorgia. Le due erano anche apparse insieme in un video in cui scaldavano la voce, con Giorgia che la incoraggiava così: "Un po' di respirazione e concentrazione. Quando andrai lì come va, va. Vocalizziamo insieme".