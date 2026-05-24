Alfio Russo è il vincitore di Dalla Strada al Palco: chi è il sassofonista 14enne

Alfio Russo è il vincitore dell’edizione di Dalla strada al palco. Il sassofonista 14enne si è appassionato di musica a soli 7 anni e ha conquistato il pubblico con la sua bravura.

Ad aggiudicarsi la finalissima del talent di Rai1, Dalla strada al palco, in onda in prima serata sabato 23 maggio è stato il sassofonista di soli 14 anni Alfio Russo. Nelle scorse puntate molti sono stati gli artisti che da tutta Italia sono arrivati ad esibirsi davanti al pubblico di Rai1, dopo aver testato le loro performance nelle strade delle loro città. A giudicare i protagonisti dell'ultima puntata una giuria d'eccezione composta da Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero, Enrico Brignano e infine Nek che lo scorso anno era anche il conduttore dello show.

Chi è Alfio Russo, vincitore di Dalla Strada al Palco

L'esibizione che ha conquistato il punteggio più alto è stata proprio quella di Alfio Russo insieme ad uno dei volti più famosi della musica internazionale, Lou Bega, con cui si è esibito sulle note di Mambo No 5. Il giovane sassofonista è nato e cresciuto in un paesino in provincia di Catania, ad Adrano, dove è iscritto al primo anno del liceo scientifico. La passione per la musica, però, è iniziata molto presto, a soli 7 anni, quando proprio guardando un sassofonista esibirsi per strada ha chiesto ai suoi genitori, nella famosa letterina che scrivono i bambini a Natale, di avere lo strumento in regalo. Da quel momento, quindi, ha iniziato a studiare per poi suonare in strada accompagnato dalla sua famiglia. Nel video con cui si era presentato al pubblico, Alfio aveva detto: "La musica ha un potere sacro: quello di farmi stasera bene, vincere sarebbe la gioia più grande della mia vita". Il giovane artista ha anche scritto su Instagram:

Non trovo le parole per descrivere tutto quello che mi sta succedendo.

È tutto così bello, incredibile e inaspettato. Stasera ho raggiunto un traguardo importantissimo: ho vinto Dalla strada al palco su Rai 1! È un sogno che si realizza, ma so benissimo che non ce l’avrei mai fatta senza il sostegno pilastro della mia famiglia, del pubblico e di ognuno di voi. Questa è una vittoria collettiva: è per chi mi ha sempre spronato a sognare in grande, a credere in me e a spingermi oltre; è per chi continua a sognare a occhi aperti proprio come me, e per tutti quelli che amano la musica e non smetteranno mai di farlo.

La classifica finale

Russo ha vinto il titolo di vincitore e i 10mila euro in gettoni d'oro. La classifica, poi, ha visto in seconda posizione gli acrobati Duo Moon e al terzo posto al cantante lirica Radmila Novozheeva. E ancora il vetriloquo Nikolas Bushi e il pianista Lorenzo in arte Barbopiano.