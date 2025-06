video suggerito

Dua Lipa lascia il palco e parla con i fan, tra loro c'è una ex gieffina: il video del momento Il concerto di Dua Lipa a Milano è stato un evento vero e proprio, al quale hanno partecipato anche molti volto noti dello spettacolo. La cantante si è ritagliata un momento per parlare con alcuni fan e tra loro c'era anche una ex gieffina.

A cura di Ilaria Costabile

Il concerto di Dua Lipa a Milano è stata un'occasione unica, alla quale hanno preso parte anche molti volti noti del mondo della musica e dello spettacolo. Alcuni di loro hanno condiviso anche dei momenti della serata, come è accaduto a Francesca Rocco, la gieffina che ha avuto un incontro piuttosto ravvicinato con la cantante.

Il video dell'incontro tra l'ex gieffina e Dua Lipa

Settantamila persone erano presenti al concerto milanese di Dua Lipa, un evento a tutti gli effetti, in cui non sono mancate sorprese da parte della cantante che ha deciso anche di rendere omaggio ad una grande artista della musica italiana, ovvero Raffaella Carrà, cantando uno dei suoi brani più iconici e rivolgendosi al suo pubblico in italiano. La popstar, poi, è anche scesa dal palco per salutare i fan e si è avvicinata alle prime file a bordo palco, tra i fan accalcati alle transenne, c'è anche Francesca Rocco, ex gieffina, che ha un breve dialogo con Dua Lipa. La cantante, infatti, le chiede il suo nome e se si stesse divertendo, lei risponde: "Francesca, sì vengo da Milano ma sono di Salerno". A condividerlo è stata proprio la gieffina che aveva scritto sui social: "Stanotte è successa una cosa, posso tornare a casa felice".

Francesca Rocco partecipò al Grande Fratello 13

Francesca Rocco aveva partecipato alla tredicesima edizione del Grande Fratello, quando a condurlo c'era Alessia Marcuzzi, accompagnata in studio prima da Manuela Arcuri e poi da Vladimir Luxuria. Quell'anno, si contesero la vittoria proprio la giovane Francesca e Mirco Petrilli, quest'ultimo, poi, fu proclamato vincitore, sebbene la sua avversaria era riuscita a guadagnarsi l'affetto di una bella fetta di pubblico. Oggi Francesca, che è diventata una influencer seguita da più di 270mila followers, è felicemente sposata con Giovanni Masiero, dal quale ha avuto due figlie: Ginevra e Beatrice.