Francesca Tocca ritrova l'amore dopo Raimondo Todaro: le foto mentre bacia Davide Greco, parrucchiere dei Vip Dopo la separazione da Raimondo Todaro, Francesca Tocca ha ritrovato l'amore. La ballerina professionista è stata paparazzata da Chi insieme a Dvide Greco. Le immagini mostrano i due complici mentre passeggiano e si scambiano dei baci. Lui è il 'parrucchiere dei Vip', seguito da oltre 800mila followers, che cura i capelli di personaggi come Tony Effe.

A cura di Elisabetta Murina

Francesca Tocca ha ritrovato l'amore dopo la separazione dal marito Raimondo Todaro, annunciata lo scorso gennaio. Anche se aveva detto che il ritorno di fiamma non era da escludere, la ballerina professionista è stata paparazzata in compagnia di Davide Greco. Lui ha 39 anni ed è un parrucchiere di professione, tra i più noti in Italia, che si occupa di artisti come Sfera Ebbasta, Guè e Rocco Hunt. I due sono stati avvistati mentre si baciavano per le strade di Roma, in atteggiamenti che non sembrano lasciare spazio ai dubbi.

Le foto di Francesca Tocca e Davide Greco insieme

È il settimanale Chi a pubblicare le immagini di Francesca Tocca insieme a Davide Greco. Le voci di una loro possibile frequentazione si rincorrevano già da mesi, ma le foto sembrano ufficializzare il rapporto. Gli scatti dei paparazzi mostrano i due mentre passeggiano per le strade di Roma ed entrano in un negozio. Sguardi complici, abbracci e baci che non lasciano spazio a dubbi sulla natura del loro legame e rivelano una certa complicità. La ballerina quindi non sarebbe più single dopo la separazione da Raimondo Todaro, padre di sua figlia Jasmine. Era stata lei, ospite di Verissimo, a spiegare i motivi della rottura, pur lasciando aperta alla possibilità di un ritorno di fiamma: “Ci siamo resi conto che ci stavamo facendo del male, oggi abbiamo un bellissimo rapporto. Non dirò mai che è impossibile un ritorno di fiamma, non lo so”.

Chi è Davide Greco, parrucchiere dei Vip e nuova fiamma di Francesca Tocca

Davide Greco è nato a Palermo ed è un parrucchiere di professione. Su Instagram è seguito da oltre 800mila follower ed è tra i più conosciuti in Italia, dal momento che cura i capelli di personaggi come Gué, Tony Effe, Rocco Hunt, ma anche di calciatori. Attualmente è proprietario di tre saloni in Sicilia, i primi due aperti nel 2015 a Trapani e Marsala con il cugino. La sua carriera è iniziata da zero, quando a 19 anni tagliava i capelli nel suo quartiere a 5 euro. Il primo ‘salone' è stata la casa della nonna. "Grazie a lei che ora non c’è più, creai un posto dove potevo tagliare i capelli e lo arredai servendomi di alcune antiche vetrine e una sedia da barbiere comprata da un robivecchi e restaurata», aveva raccontato a Be Sicily Mag. La svolta è arrivata quando è entrato a far parte dell'Accademia diretta da Piero Coppola.