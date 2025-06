video suggerito

Serena Brancale: "Simona Ventura mi bocciò a X Factor. Disse che ero poco credibile, non le piaceva il mio outfit" Serena Brancale ha ricordato il provino a X Factor fatto più di 15 anni fa, quando la sua carriera non era ancora esplosa. All'epoca non passò le selezioni per colpa della giudice Simona Ventura: "Disse che ero poco credibile e non le piacevo per come ero vestita. Non capì nulla di me, da allora non l'ho più vista".

A cura di Elisabetta Murina

Serena Brancale bocciata da Simona Ventura. La cantante di Anema e Core, prima di raggiungere il successo e il grande pubblico con Sanremo 2025, si era presentata come aspirante concorrente a X Factor. All'epoca la conduttrice era in giura, ma non aveva apprezzato la sua musica e soprattutto il suo stile, motivo per cui aveva deciso di non darle il suo voto. A distanza di più di 10 anni, l'artista pugliese ha ricordato quell'episodio.

Le parole di Serena Brancale su Simona Ventura

Serena Brancale, come riporta Dagospia, ha ricordato il provino a X Factor fatto più di 15 anni fa, quando la sua carriera non era ancora esplosa. All'epoca la cantante si presentò con una canzone scritta da Paola Correllesi, ma non passò le selezioni anche per colpa della giudice Simona Ventura, che la bocciò non essendo convinta delle sue potenzialità. "Nel 2009 mi presentai a X Factor. Cantai Non mi Chiedere scritta da Paola Correllesi, ma fui scartata. Simona Ventura disse che ero poco credibile e non le piacevo per come ero vestita. Non capì nulla di me, da allora non l’ho più vista”, ha ricordato l'artista pugliese.

Serena Brancale nel 2015

La carriera di Serena Brancale, dal rifiuto a X Factor a Sanremo 2025

Dopo il rifiuto a X Factor, la carriera di Serena Brancale nel mondo della musica ha preso il via grazie alla partecipazione per la prima volta al Festival di Sanremo nel 2015, nella sezione Nuove Proposte, con il brano Galleggiare. Nello stesso anno, ha pubblicato il suo primo album. La cantante si è poi fatta conoscere a livello nazionale nel 2024 grazie a Baccalà, un brano in dialetto barese, diventato in breve tempo virale sui social. Quest'anno, poi, la partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con Anema e Core, un altro gradino del suo successo e apprezzamento da parte del pubblico, anche di coloro che ancora non la conoscevano.