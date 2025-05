X Factor 2025, la nuova giuria è ufficiale: Francesco Gabbani prende il posto di Manuel Agnelli La nuova giuria di X Factor 2025 sarà composta da Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. Il due volte vincitore di Sanremo, con Amen nelle Nuove Proposte e Occindentali’s Karma nei Big, prende ufficialmente il posto di Manuel Agnelli. I quattro giudici animeranno l’edizione in partenza a settembre su Sky e in streaming su NOW. Già annunciata la conferma di Giorgia in conduzione. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La nuova giuria di X Factor 2025 sarà composta da Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. Il due volte vincitore di Sanremo, con Amen nelle Nuove Proposte e Occindentali's Karma nei Big, prende ufficialmente il posto di Manuel Agnelli. I quattro giudici animeranno l'edizione in partenza a settembre su Sky e in streaming su NOW. Già annunciata la conferma di Giorgia in conduzione.

Francesco Gabbani fa il suo esordio in un talent show

Per Francesco Gabbani è un esordio assoluto in un talent show. All'attivo ha sei album in studio per 13 dischi di platino e 4 dischi d’oro. Al Festival di Sanremo ha vinto in due occasioni: nel 2016 nella categoria Nuove Proposte con Amen (con cui vinse anche il Premio della Critica Mia Martini nella sua sezione e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo) e l’anno successivo tra i Big con Occidentali’s Karma. Di fatto è stato il primo artista nella storia del Festival a vincere per due anni consecutivi prima tra le Nuove Proposte e poi tra i Big. Ha inoltre condotto in tv, in prima serata, due edizioni del fortunato programma Ci vuole un fiore. Ora in giro, dopo aver partecipato a Sanremo con Viva la vita, c'è il suo sesto album, dal titolo Dalla tua parte. È attualmente in tour, in autunno lo attendono diverse date live, tra cui quella del 1° ottobre all’Arena di Verona. Prende il posto di Manuel Agnelli nel quartetto, uno dei giudici col più alto numero di edizioni all’attivo, che l’anno scorso ha portato alla vittoria uno dei suoi artisti, la giovanissima Mimì.

Sky Italia e Fremantle: "Benvenuto Gabbani, arrivederci a Manuel Agnelli"

Antonella d’Errico, Executive Vice President Content Sky Italia: "Sono certa che Francesco, insieme a Lauro, Jake e Paola saprà accogliere, far crescere e valorizzare il talento dei tanti giovani artisti che anche quest’anno porteranno la loro musica e i loro sogni sul palco di X Factor. Un grande in bocca al lupo quindi ai nostri giudici e a Giorgia per questa nuova edizione. E un ringraziamento sincero a Manuel Agnelli, che con la sua straordinaria competenza e originalità ha contribuito negli anni a rendere unico X Factor". Marco Tombolini, CEO Fremantle: "Sono sicuro che Gabbani saprà arricchire con la sua competenza musicale un tavolo già di altissimo livello grazie a Paola, Lauro e Jake. A Francesco un caloroso benvenuto a X Factor. Al suo predecessore Manuel Agnelli, che ha lasciato un segno indelebile nella storia del programma, un sincero grazie e un grande arrivederci".