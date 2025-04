Quando inizia Belve 2025 con Francesca Fagnani: la data della prima puntata e gli ospiti

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Torna in tv Francesca Fagnani con il suo Belve. La giornalista e conduttrice televisiva sta scaldando i motori per la nuova edizione del suo programma la cui data di partenza è stata annunciata nelle ultime ore con un video promo in onda su Rai 2. Belve riparte con nuove interviste "graffianti" a partire da martedì 22 aprile 2025: nel promo diffuso sul secondo canale Rai viene svelata anche una delle protagoniste ospiti della nuova stagione, Sabrina Impacciatore.

Quando inizia la nuova edizione di Belve su Rai 2

La nuova edizione di Belve riparte martedì 22 aprile 2025, dalle 21.20 su Rai 2. Francesca Fagnani è pronta a riaprire le porte del suo studio e a sedersi sul tradizionale sgabello per le interviste one-to-one con celebri volti dello spettacolo italiano e non solo. Nelle ultime ore è stato diffuso il primo video promo della nuova stagione che conferma la data di partenza e svela in anteprima una delle ospiti che si sottoporrà alle domande "graffianti" della padrona di casa, Sabrina Impacciatore.

Gli ospiti di Belve 2025 con Francesca Fagnani

Non sono ancora stati resi pubblici i nomi di coloro che si sottoporranno alle domande di Francesca Fagnani nella nuova edizione di Belve. Nel video promo del programma compare Sabrina Impacciatore che alla domanda "Come lanceresti la nuova stagione di Belve?" si è gettata per terra prima di commentare: "Rivendicate il diritto di cadere". Un modo scherzoso che anticipa la sua presenza nella nuova stagione: non è chiaro, però, se sarà protagonista della prima puntata. TvBlog ha rivelato inoltre che tra gli ospiti delle nuove puntate ci saranno anche Michele Morrone, Raz Degan e Milly D'Abbraccio. Si attendono conferme su chi aprirà la nuova edizione del programma.