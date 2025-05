Alessandra Viero alla conduzione di Pomeriggio Cinque News, versione estiva del programma Mediaset

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Aria di novità in Mediaset in vista della stagione estiva. Alla conduzione di Pomeriggio Cinque, infatti, approda Alessandra Viero, già volto noto di un altro programma storico dell'emittente, ovvero Quarto Grado, che co-conduce insieme a Gianluigi Nuzzi.

Alessandra Viero al timone di Pomeriggio Cinque News

La notizia è stata diffusa da Davide Maggio, secondo cui la decisione da parte dell'emittente è stata presa, in via definitiva, nella giornata di ieri, 29 maggio. La co-conduttrice di Quarto Grado, quindi, approderà alla conduzione del contenitore pomeridiano di Canale 5 a partire dal 9 giugno. Una scelta precisa da parte dei piani alti Mediaset che puntano ad una trasmissione in cui vengano affrontate tematiche di stretta attualità e Viero è senza dubbio preparata in termini di cronaca nera, dal momento che da anni approfondisce questi temi in prima serata. Bisogna ricordare, inoltre, che nel 2012 proprio alla giornalista fu affidata una versione del programma incentrata unicamente sui fatti di nera che, per l'appunto, prese il nome di Pomeriggio Cinque Cronaca, ma non ebbe il riscontro sperato. Ora che la trasmissione è strutturata in modo da alternare più registri, l'approccio sarà senza dubbio diverso.

Myrta Merlino lascia la conduzione di Pomeriggio Cinque

Nel frattempo, sulle pagine di Dagospia, si fa spazio la notizia che Myrta Merlino lascerà definitivamente la conduzione di Pomeriggio Cinque, dopo ben due anni al timone del programma. Le voci in merito a questo addio si rincorrevano già da tempo, ma la giornalista aveva più volte smentito si trattasse di una possibilità concreta. Sembrerebbe che Merlino possa restare in Mediaset, ma si sposti verso Rete 4, in cui i talk trovano terreno fertile e a lei potrebbe essere affidato un nuovo programma con una impostazione diversa dal precedente. Sembrerebbe, inoltre, che non abbiano trovato alcun sostituto, almeno per adesso.