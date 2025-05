video suggerito

Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5 dopo due anni: l'indiscrezione di Dagospia Myrta Merlino lascia Pomeriggio Cinque dopo due anni. Mediaset cerca il sostituto anche tra i big di La7, ma tutti hanno risposto "no, grazie".

Per Myrta Merlino, Pomeriggio Cinque finisce qui. L'indiscrezione di Dagospia, firmata da Giuseppe Candela, rivela che dopo due anni di esperienza si ferma il sodalizio tra la giornalista e il contenitore che fu di Barbara D'Urso. L'esperimento di un programma più vicino ai toni e alle atmosfere di Vita in Diretta non è mai pienamente riuscito. La sintonia tra la conduttrice e il pubblico di Canale 5 non c'è mai realmente stata. E adesso? Quale futuro? Secondo Candela, la giornalista potrebbe sbarcare su Rete 4.

Chi prenderà il posto di Myrta Merlino?

Chi prenderà il posto di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque? Per adesso, Alessandra Viero sarà la conduttrice della versione estiva del programma, "Pomeriggio 5 News". Dal prossimo anno, c'è un toto-nomi che impazza. Secondo quanto apprende Fanpage.it, Mediaset sta inseguendo da mesi alcuni dei volti più in vista del panorama di La7, ma le risposte che sono arrivate a Cologno Monzese sono state tutte un gentilissimo "no, grazie". Urbano Cairo ha blindato tutti. Non è escluso che la soluzione per il futuro sia in casa, più vicino di quanto si possa immaginare. Una scelta che permetterebbe di evitare i rischi di un nuovo innesto esterno e di premiare invece chi già conosce e rappresenta "lo stile Mediaset".

La Merlino verso Rete 4

Ai palinsesti di luglio, la situazione sarà molto più chiara. Intanto, come anticipato da Candela, l'ipotesi più accreditata vede Myrta Merlino sbarcare su Rete 4 dove potrebbe trovare maggiore aderenza al suo stile giornalistico, rilanciandosi nella fascia del mattino che già fu sua negli anni de L'aria che tira, che oggi veleggia alta agli ascolti nella versione di David Parenzo. La nuova destinazione di Myrta Merlino sembra naturale per chi ha costruito la proprio carriera su temi diversi dai ritmi serrati e dalle dinamiche del pomeriggio generalista di Canale 5.