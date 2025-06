video suggerito

Myrta Merlino dopo l'addio a Pomeriggio 5: "Chiudo il capitolo con commozione", poi le lacrime nel dietro le quinte Dopo i ringraziamenti in diretta a Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha voluto salutare gli spettatori anche attraverso un post su Instagram: "Ci vediamo nel futuro", le parole. Poi, in un filmato le lacrime nel dietro le quinte insieme ai colleghi.

Al termine della puntata trasmessa venerdì 6 giugno, Myrta Merlino ha salutato il pubblico di Canale 5, confermando che quella di ieri è stata l'ultima volta che ha condotto Pomeriggio 5, programma di cui era al timone da due anni, dopo l'addio di Barbara D'Urso. Dopo i ringraziamenti in diretta, la giornalista ha voluto salutare gli spettatori anche attraverso un post su Instagram: "Un capitolo si chiude con molta commozione e molta gratitudine", le parole. Poi, le lacrime nel dietro le quinte insieme ai collaboratori.

Le parole di Myrta Merlino dopo l'addio a Pomeriggio 5

A corredo di alcuni scatti che la ritraggono insieme ai colleghi di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha scritto sul suo profilo Instagram: "Un capitolo si chiude con molta commozione e molta gratitudine. Ci vediamo nel futuro". Già ieri, al termine dell'ultima puntata della stagione, la conduttrice aveva salutato il pubblico con gli occhi lucidi e la voce connotata da una comprensibile emozione: "Siamo arrivati alla fine di questa intensa stagione, l'abbiamo vissuta insieme ogni pomeriggio. Abbiamo raccontato la realtà così com'è, attraverso i fatti, le notizie, le storie delle persone. La cronaca per me riflette il Paese, noi abbiamo provato a raccontarvela in tutte le sfumature. Le luci, le ombre, quello che funziona e quello che non funziona seguendo un principio sacro del nostro mestiere, fare le domande e non accontentarsi delle risposte", aveva detto.

Merlino aveva poi continuato: "La televisione però, lo sapete, è un grande lavoro collettivo, un lavoro di gruppo, di tutti, fondamentale. Per questo sono grata a tutti coloro che mi hanno supportata in questo grande viaggio. L'editore, la famiglia Mediaset che mi ha sempre sostenuto. Poi voglio parlarvi della mia squadra, gli inviati, anche tutti coloro che non vedete. Sono essenziali per farmi entrare tutti i giorni nelle vostre case. Quest'anno 200 puntate insieme a voi".

Le lacrime nel dietro le quinte

Ma non è finita qui: in poche ore sono diventati virali anche alcuni filmati condivisi sul social da Marina La Rosa, attrice che spesso ha partecipato al programma nelle vesti di opinionista. "Stai piangendo?", chiede a una delle collaboratrici nel video nel dietro le quinte. Un clima che è una dimostrazione di quanto la conduttrice, a prescindere da ciò che sarà del suo futuro in Tv, sia stata apprezzata nel suo ambiente lavorativo.