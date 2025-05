video suggerito

Chiude Sabato in diretta, Emma D’Aquino: “Non è stata una mia scelta”. Al suo posto Elisa Isoardi “Sabato in Diretta”, il programma condotto da Emma D’Aquino su Rai 1, chiude dopo appena una stagione durata 8 mesi. L’addio della giornalista arriva non senza polemica nel corso dell’ultima puntata. Al suo posto, il sabato pomeriggio sarà affidato a Elisa Isoardi. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

124 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiude non senza polemiche e dopo una stagione durata solo 8 mesi Sabato in diretta, il programma condotto da Emma D’Aquino nel sabato pomeriggio di Rai1. Ad annunciare l’addio è stata la giornalista che ha approfittato degli ultimi minuti di messa in onda prima di congedarsi dal suo pubblico, specificando che quello non sarebbe stato un arrivederci in attesa della ripresa dei palinsesti prevista per l’autunno.

L’addio di Emma D’Aquino: “Soddisfatta del programma che riconsegno alla Rai”

Prima di congedarsi, D'Aquino ha richiamato su di sé le telecamere e l’attenzione generale per annunciare il suo addio al pubblico del programma. “Sabato in Diretta è stata una bellissima esperienza professionale. Lo dico in modo sincero. Tra le più belle e le più care che mi porto dietro in quel bagaglio che mi porto dietro da sempre e che è fatto dei tanti anni di lavoro in Rai”, ha dichiarato emozionata, “Ma voglio ringraziare soprattutto voi che ci avete seguito in tanti fin dalle prime puntate. Ci avete seguito da casa, su Rai Play e ho letto continuamente i vostri messaggi sui social. Molti complimenti, qualche critica, qualche suggerimento che ho tenuto in considerazione come sono abituata a fare. Un pubblico che è cresciuto in questi 8 mesi, ci tengo moltissimo a dirlo. È cresciuto lentamente, ma questo è normale in tutti i nuovi programmi. Sabato in diretta è ed è stato un nuovo programma. Questo saluto non è un arrivederci, perché a settembre Sabato in diretta non tornerà in onda e certamente non per scelta mia”. Quindi ha rivendicato l’impegno profuso fino a oggi nella costruzione di un progetto che non è bastato a risollevare gli ascolti di una fascia oraria complessa:

Io sono molto soddisfatta del prodotto che riconsegno alla Rai. In questi mesi ho lavorato come sono abituata a fare da sempre, con tenacia, con passione, con dedizione, con serietà e mi sono anche divertita molto. Con i miei compagni di viaggio abbiamo e ho dato una consistenza che è la mia, fatta dei miei interessi, della mia sensibilità. E quindi ringrazio davvero tutti, soprattutto voi. Tutto questo l’ho fatto, ed è importante sottolinearlo, in assoluta libertà e autonomia e questo è davvero importante perché per me è un valore assoluto. Buona estate e speriamo che la pace riconquisti il mondo.

L’arrivo di Elisa Isoardi al sabato pomeriggio

A decidere per la chiusura dello spin-off de La Vita in Diretta, che per 32 puntate ha cercato di trovare un’identità propria, spostando gradualmente il focus dalla cronaca ai temi sociali, sono stati gli ascolti non in grado di fronteggiare la diretta concorrenza con Verissimo, in onda nella stessa fascia oraria su Canale5. A partire dal prossimo autunno, il sabato pomeriggio di Rai1 sarà affidato a Elisa Isoardi che lascia Linea Verde Italia per abbracciare un nuovo progetto.