Novità Nunzia De Girolamo nel sabato di Rai1, per lei un nuovo programma al pomeriggio A partire dal prossimo autunno Nunzia De Girolamo pare destinata a spostarsi dalla seconda serata del sabato al pomeriggio, portando il suo Ciao Maschio in una nuova dimensione. Fanpage è in grado di anticipare che a lei spetterà il compito di rimpiazzare Emma D'Aquino, che aveva chiuso la stagione in polemica.

A cura di Andrea Parrella

La prossima stagione televisiva potrebbe riservare importanti novità per Nunzia De Girolamo. Dopo Ciao Maschio e le interviste notturne del sabato sera, dalla prossima stagione dovrebbe cambiare collocazione.

Nella girandola di nomi della prossima stagione di Rai1, l'ex ministra e conduttrice sembra destinata ad un nuovo orario di messa in onda. Non più la seconda serata del sabato, ma il pomeriggio dello stesso giorno. Stando a quanto apprende Fanpage, per De Girolamo arriverà l'incarico per la conduzione di un programma in onda dalle 17 circa fino all'inizio de L'Eredità, al posto di Sabato in diretta, il programma condotto nella scorsa stagione da Emma D'Acquino che aveva salutato il pubblico in polemica, sottolineando che il programma non sarebbe tornato in onda a settembre, ma non per volontà sua.

Come sarà il nuovo programma di Nunzia De Girolamo

A De Girolamo quindi spetterebbe l'onere di prendere in carico uno segmento complesso, dove sarebbe chiamata a proporre una sorta di spin off del suo Ciao Maschio. Per il titolo, infatti, si pensa a un chiaro riferimento al programma che nelle ultime stagioni le ha regalato non poche soddisfazioni, in fatto di ascolti e risonanza. Cambierebbero tuttavia il clima, il contesto e il linguaggio, quindi uno spazio da immaginare ex novo. L'impegno dovrebbe durare per l'intera stagione, con oltre 30 puntate previste.

Anche Elisa Isoardi al sabato pomeriggio

De Girolamo non sarà la sola novità del pomeriggio del sabato di Rai1. In autunno dovrebbe arrivare anche Elisa Isoardi, inizialmente candidata alla stessa fascia del sabato pomeriggio, che invece dovrebbe in onda dalle 14 alle 15. Il verdetto è prevista per i prossimi giorni. In particolare il 19 giugno tutte le idee per la prossima stagione televisiva Rai verranno sottoposte al Cda, per poi essere validate e, successivamente, presentate per l'evento dei palinsesti del prossimo 27 giugno, ancora una volta a Napoli per il terzo anno consecutivo.