Fialdini con "Da noi a ruota libera" confermata su Rai1, De Girolamo in onda il sabato con "Ciao maschio" Sarà affidata ancora per un altro anno a Francesca Fialdini la seconda parte del pomeriggio della domenica di Rai1. La conduttrice resta al timone di "Da noi…a ruota libera". Il sabato, invece, dopo Elisa Isoardi andrà in onda una nuova e rivisitata edizione di "Ciao maschio" con Nunzia De Girolamo.

A cura di Stefania Rocco

Cominciano a dipanarsi le prime ombre intorno al nuovo palinsesto Rai previsto per l'autunno della prossima stagione televisiva. Secondo un’anteprima pubblicata da Hit sul sito AffariItaliani, il servizio pubblico avrebbe sciolto le riserve e deciso come posizionare i programmi televisivi che andranno ad occupare la fascia del primo e del secondo pomeriggio del weekend.

Il sabato pomeriggio di Rai1 nell’autunno 2025

Com’è noto, dopo la sospensione di “Sabato in diretta” dopo appena una stagione condotta da Emma D'Aquino, a occupare la prima fascia del sabato pomeriggio di Rai1 sarà Elisa Isoardi con un programma tutto nuovo, il cui titolo provvisorio al momento sarebbe “A modo nostro”. Il people show affidato all’ex volto di “Linea verde Italia” coprirà la fascia che va dalle ore 14 alle ore 15 tutti i sabato in diretta. Subito dopo, dovrebbe arrivare una versione riveduta, corretta e adattata alla messa in onda nel daytime di “Ciao maschio”, il format condotto da Nunzia De Girolamo in seconda serata. Per la conduttrice non si tratterebbe dell’unico programma in cantiere. Al momento sarebbe allo studio in Rai un secondo format da affidarle nel 2026 che dovrebbe consentirle di occupare nuovamente la seconda serata della prima rete Rai.

Francesca Fialdini torna con “Da noi…a ruota libera”

Sciolte le riserve anche a proposito del pomeriggio della domenica. A seguire l’appuntamento con Mara Venier, che resta saldamente al timone di “Domenica In” con la sua 49esima edizione, sarà per almeno un altro anno – come previsto da contratto – Francesca Fialdini con il suo “Da noi…a ruota libera”. Un asset, quello formato da Venier e Fialdini, che dovrebbe andare nuovamente a scontrarsi con la staffetta tra Maria De Filippi e Silvia Toffanin su Canale5, rispettivamente al timone di “Amici” e “Verissimo”.