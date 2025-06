Confermata Paola Perego con Citofonare Rai2, avanza l’ipotesi di una prima serata

video suggerito

In attesa della presentazione ufficiale dei Palinsesti Rai, il prossimo 27 giugno, emergono già i primi dettagli sulla prossima stagione tv. A ritornare sul piccolo schermo la domenica mattina, sarà Paola Perego, con il suo Citofonare Rai2, per la conduttrice, però, ci sarebbero in ballo anche alcune novità.

Il ritorno di Paola Perego e l'ipotesi di una prima serata

Stando a quanto appreso dall'Adnkronos, non solo il programma mattutino del weekend tornerà con Paola Perego alla conduzione, ma i vertici Rai hanno cambiato anche data di messa in onda. Inizialmente, infatti, si era pensato di far partire la trasmissione il prossimo anno, da marzo in poi, considerando che bisognerà tener conto dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina, seguiti dai giochi paralimpici, ma pare che si sia preferito cambiare data di partenza, scegliendo quella di settembre 2025. Come lo scorso anno, quindi, Citofonare Rai2 tornerà subito dopo lo stop dovuto alle vacanze estive, per poi fermarsi il tempo necessario durante i Giochi. A questa notizia, si aggiunge anche quella che vorrebbe Paola Perego alla conduzione di una prima serata, ancora in via di definizione, poiché la conduttrice sarebbe stata chiamata a scegliere tra due format possibili.

Simona Ventura sarà a Citofonare Rai2?

Grande interrogativo, invece, riguarda la presenza di Simona Ventura accanto a Perego nella conduzione del programma domenicale di Rai2. La conduttrice, ad oggi impegnata come opinionista dell'Isola dei Famosi, avrebbe già firmato un accordo con San Marino Tv per un programma da condurre insieme al marito Giovanni Terzi e, inoltre, potrebbe esserle affidata anche un'altra trasmissione sempre dalla stessa emittente che punta ad allargare il suo mercato audiovisivo, si parla infatti di un ingresso nell'Auditel San Marino TV.