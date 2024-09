video suggerito

Emma D'Aquino e la sfida con Silvia Toffanin il sabato pomeriggio: "Verissimo? Il mio programma è diverso" Dal 14 settembre, Emma D'Aquino condurrà Sabato in diretta. La giornalista del Tg1 sfiderà Verissimo di Silvia Toffanin.

A cura di Daniela Seclì

Emma D'Aquino si prepara a una nuova sfida professionale. Da sabato 14 settembre, condurrà Sabato in diretta su Rai1. La giornalista e volto del Tg1 delle 20:00 avrà come dirimpettaia Silvia Toffanin con il programma Verissimo, che avrà inizio su Canale 5 una settimana prima, sabato 7 settembre. D'Aquino ha raccontato come vive questa sfida.

Emma D'Aquino commenta la sfida con Verissimo

In un'intervista rilasciata a Niccolò Fabbri per TvBlog, Emma D'Aquino ha commentato la sfida televisiva con Verissimo. La giornalista ha dichiarato di non reputare quello condotto da Silvia Toffanin come un programma competitor: "Noi faremo il nostro e credo che Verissimo non sarà un competitor. Sabato in diretta sarà un programma diverso: non avremo in studio vip e ospiti che non siano “tecnici”. Avremo dalla criminologa alla psicologa, dall’esperto di gossip fino all’influencer, ma saranno tutti ospiti funzionali alle tematiche che affronteremo". E ha aggiunto:

È un esperimento coraggioso per il direttore Mellone e forse anche da parte mia. Lasciando da parte Italia Sì di Marco Liorni, che era un programma ben fatto, nel sabato pomeriggio di Rai 1 non c’è mai stato un rotocalco con la cronaca e l’attualità.

Emma D'Aquino condurrà Sabato in diretta dal 14 settembre

Emma D'Aquino condurrà Sabato in diretta. La giornalista ha chiarito che il suo programma sarà autonomo rispetto a La vita in diretta di Alberto Matano: "Avremo dei nostri inviati e una nostra redazione". La prima persona a cui la giornalista ha comunicato che aveva accettato la conduzione di Sabato in diretta è stato Alberto Matano. Il collega, che sapeva già tutto, le ha promesso che l'avrebbe aiutata:

Immagino che il “ti aiuto” di Alberto si riferisca anche a un possibile aiuto da parte della sua squadra, quando questo si rivelerà necessario.

Sabato in diretta si occuperà di continuare a seguire le storie che vengono approfondite da La vita in diretta dal lunedì al venerdì.