Flavio Montrucchio al posto di Elisa Isoardi alla conduzione di Linea Verde Italia: cosa farà la conduttrice Flavio Montrucchio condurrà Linea Verde Italia al posto di Elisa Isoardi. Per la conduttrice nuove esperienze professionali. Le indiscrezioni sui cambiamenti della prossima stagione targata Rai.

A cura di Daniela Seclì

Grandi cambiamenti in Rai con l'arrivo della nuova stagione televisiva. Flavio Montrucchio condurrà Linea Verde Italia, prenderà il posto di Elisa Isoardi. L'indiscrezione diffusa in queste ore, dunque, annuncia che il conduttore che ha mosso i primi passi in tv come concorrente del Grande Fratello, sarà un volto sempre più presente su Rai1. Ma all'orizzonte ci sono anche nuove esperienze professionali per Elisa Isoardi.

Flavio Montrucchio nuovo conduttore di Linea Verde Italia

Flavio Montrucchio, da domenica 15 giugno, alle ore 12:20, sarà al timone del programma Linea Verde Estate. L'appuntamento è su Rai1. Tuttavia, l'impegno del conduttore non si esaurirà con la fine della stagione calda. Secondo quanto annuncia DavideMaggio.it, Montrucchio è stato chiamato a condurre anche Linea Verde Italia a partire da settembre, prenderà il posto di Elisa Isoardi. Accanto a lui, confermata Monica Caradonna:

Montrucchio continuerà a girare per il Paese anche nella stagione invernale. Flavio è stato, infatti, scelto dalla Direzione Intrattenimento Day Time anche per la conduzione di Linea Verde Italia.

Cosa farà Elisa Isoardi

Elisa Isoardi, in un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, aveva parlato con entusiasmo della conduzione di un programma come Linea Verde:

Sono contenta di essere rientrata a Rai1 con un tipo di programma che conosco bene. […] Sono legata alle mie origini e non dimentico mai da dove vengo. Dico a tutti e con grande orgoglio che sono figlia di agricoltori. Vado fiera dei ricordi che ho, legati alla terra. Da bambina andavo nei campi e respiravo il profumo del fieno.

Ma ore è pronta per una nuova esperienza lavorativa. Da settembre sarà al timone del programma Bar Centrale. Ogni sabato pomeriggio lascerà spazio alle storie di persone comuni provenienti dalla provincia italiana.