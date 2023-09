Elisa Isoardi: “Orgogliosa di essere figlia di agricoltori, da lì deriva la mia semplicità” Da sabato 16 settembre, Elisa Isoardi condurrà Linea Verde Life. La conduttrice si è raccontata su Tv, Sorrisi e Canzoni.

A cura di Daniela Seclì

Elisa Isoardi si prepara a tornare in tv. Da sabato 16 settembre condurrà insieme a Monica Caradonna Linea Verde Life. In giro per l'Italia, la conduttrice racconterà il nostro territorio e le eccellenze agroalimentari. Elisa Isoardi ne ha parlato in un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni: "Sono contenta di essere rientrata a Rai1 con un tipo di programma che conosco bene".

Elisa Isoardi racconta le sue origini

Elisa Isoardi ha spiegato che, nonostante lavori nel mondo dello spettacolo da anni, non ha mai dimenticato le sue origini: "Sono legata alle mie origini e non dimentico mai da dove vengo. Dico a tutti e con grande orgoglio che sono figlia di agricoltori. Vado fiera dei ricordi che ho, legati alla terra. Da bambina andavo nei campi e respiravo il profumo del fieno. Conosco e parlo, come molti miei conterranei della provincia di Cuneo, la lingua d'oc". E ha continuato:

La mia semplicità è data forse dal bagaglio personale che è fatto di tutto questo e che mi consente di andare dritto al cuore della gente. Più il bagaglio è pesante e più ti fa tenere i piedi per terra.

Elisa Isoardi condurrà Linea Verde Life da sabato 16 settembre

Elisa Isoardi, a Tv, Sorrisi e Canzoni, ha svelato quali caratteristiche di Linea Verde Life hanno suscitato il suo entusiasmo per il progetto: