Gaffe di Elisa Isoardi, dimentica il nome di Gabriele Corsi parlando di Eurovision 2026: “Mi perdonerà”

Piccola svista per Elisa Isoardi durante l’ultima puntata di Bar Centrale in onda il 9 maggio. La conduttrice, nel lanciare lo spot dell’imminente Eurovision Song Contest, è incappata in un momento di confusione che ha fatto subito il giro dei social, diventando virale su X.

Piccola e simpatica svista per Elisa Isoardi durante l’ultima puntata di Bar Centrale in onda oggi, 9 maggio 2026. La conduttrice, nel lanciare lo spot dell’imminente Eurovision Song Contest, è incappata in un momento di confusione che ha fatto subito il giro dei social, diventando virale su X.

La gaffe di Elisa Isoardi

Parlando dell’evento che prenderà il via tra pochissimi giorni a Vienna, Isoardi ha commentato entusiasta: "Avete visto lo spot è bellissimo, c'è il conduttore e la conduttrice che è la nostra Elettra Lamborghini", le parole. La regia, notando il momento d'imbarazzo, è corsa ai ripari, suggerendole il nome corretto. Che però non è stato subito afferrato: "È Fabio Corsini giusto? È Daniele Corsi, scusate, mi perdonerà!".

Isoardi, dunque, ha fuso il nome del conduttore in due versioni errate prima di arrendersi con un sorriso. Naturalmente, il volto di cui parlava è Gabriele Corsi, che insieme a Elettra Lamborghini forma la coppia ufficiale scelta per il commento italiano dell'edizione 2026. Una gaffe innocente, dovuta probabilmente alla concitazione della diretta, che ha scatenato l'ironia del web.

Verso Eurovision 2026: Sal Da Vinci pronto a incantare Vienna

Al di là dei piccoli inciampi televisivi, l'attesa per l'Eurovision 2026 è ai massimi livelli. L'Italia quest'anno punta tutto su Sal Da Vinci, che porterà sul palco della Wiener Stadthalle il brano "Per sempre sì". L'esibizione si preannuncia spettacolare: un vero e proprio "matrimonio in 4 atti" con un sapore partenopeo. La coreografia sarà affidata ai professionisti Marcello Sacchetta e Francesca Tocca, che trasformeranno il palco in una suggestiva scenografia tra alberi di limoni e atmosfere romantiche. Non resta che sintonizzarsi per seguire il racconto di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, sperando che il talento del neo vincitore di Sanremo 2026 conquisti l'intera Europa.