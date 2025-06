video suggerito

Elisa Isoardi ha un nuovo amore, gli scatti in vacanza con lo chef stellato Ernesto Iaccarino La conduttrice uscente di Linea Verde si gode l'estate all'insegna delle nuove emozioni. A beccarla in compagnia dello chef stellato Ernesto Iaccarino, il suo nuovo compagno, è il settimanale Diva e Donna: gli scatti esclusivi della loro vacanza insieme.

A cura di Sara Leombruno

Elisa Isoardi ha un nuovo amore: la conduttrice uscente di Linea Verde si sta godendo l'estate all'insegna delle nuove emozioni, in attesa dell'inizio di nuove avventure professionali in Rai. A beccarla in compagnia dello chef stellato Ernesto Iaccarino, il suo nuovo compagno, è il settimanale Diva e Donna, che nel numero in uscita oggi, mercoledì 18 giugno, in copertina inserisce anche gli scatti esclusivi della loro prima vacanza insieme.

Elisa Isoardi in vacanza con la sua nuova fiamma Ernesto Iaccarino

Come riportato dal settimanale Diva e Donna, Elisa Isoardi si trova in vacanza con Ernesto Iaccarino, chef stellato e suo nuovo compagno. I due si starebbero godendo una romantica "crociera a due", come scritto sul settimanale diretto da Angelo Ascoli. Gli scatti li ritraggono nei pressi di Nerano, dove si trova la casa al mare di lui. La coppia non è ancora uscita allo scoperto, ma la conduttrice ha conosciuto l'imprenditore grazie alla passione per la cucina. Elisa, infatti, ha guidato per anni La prova del cuoco prima di cimentarsi con Linea Verde Italia.

In alcune interviste rilasciate nel corso degli scorsi mesi, la conduttrice si era detta single, ma disposta a cimentarsi in una nuova storia d'amore se avesse incontrato la persona giusta. Questa persona, evidentemente, deve essere arrivata.

Chi è Ernesto Iaccarino, il ristorante stellato e la vita lontana dai gossip

Ernesto laccarino è nato nel 1970 a Piano di Sorrento. Nonostante la visibilità raggiunta con il lavoro da chef stellato al ristorante "Don Alfonso 1890", che ha sede a Sant'Agata dei due Golfi, sulla sua vita privata ha sempre voluto mantenere un certo riserbo. Ha una laurea in Economia e Commercio alla Bocconi di Milano, conseguita nel 1999. La sua attività ha conquistato tre stelle Michelin tra il 1997 e il 2001, diventando tra le più riconosciute di tutto il Sud Italia. Nel 2024 ha conquistato anche una stella Verde per la sostenibilità ambientale.