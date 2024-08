video suggerito

Arriva Sabato in diretta, lo show di Emma D'Aquino che sfida Verissimo di Silvia Toffanin Emma D'Aquino sarà la protagonista del nuovo programma pomeridiano del weekend di Rai1, si tratta di Sabato in diretta. Un vero e proprio spin off de La Vita in Diretta, pronto a sfidare l'inarrestabile Verissimo di Silvia Toffanin su Canale 5.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le novità del palinsesto Rai per la prossima stagione tv, rientra anche il nuovo show del sabato pomeriggio affidato a Emma D'Aquino. Si tratta di Sabato in diretta, uno spin off del già noto contenitore pomeridiano di Rai1, che andrebbe a contrastare il leader di fascia del weekend su Canale 5, ovvero Verissimo.

Emma D'Aquino protagonista del sabato pomeriggio

Stando a quanto riportato da Davide Maggio, a partire dal 14 settembre alle ore 17 su Rai1, al posto di Italia Sì, i programma condotto da Marco Liorni, ci sarà spazio per Sabato in Diretta, ovvero una trasmissione di infotaiment, in cui si affronteranno gli argomenti caldi della settimana, dal punto di vista dell'informazione, ma ci sarà tempo anche da dedicare all'intrattenimento. Una scelta interessante da parte dei vertici del Servizio Pubblico, che hanno puntato su un volto stimato dagli italiani, come quello di Emma D'Aquino, giornalista del Tg1 alla quale è già stata affidata la conduzione di Amore Criminale e Vittime Collaterali, e che ora potrà dare ulteriore prova della sua professionalità con quello che, a tutti gli effetti, può essere definito lo spin off de La Vita in Diretta, programma condotto dall'amico Alberto Matano.

Il successo di Verissimo

Su Canale 5, a partire dalle 16:30, come gli appassionati sapranno, va da sempre in onda il programma condotto da Silvia Toffanin che, con le sue interviste, tiene incollato il pubblico Mediaset. Verissimo, infatti, è l'indiscusso leader della fascia pomeridiana del weekend, dove riesce a raccogliere anche il 25% di share. Risultati altissimi che, finora, non erano stati raggiunti dal competitor della tv pubblica, sebbene Italia Sì, condotto da Liorni, fosse piuttosto seguito. Quest'anno, però, visti i molteplici impegni del conduttore, che si dividerà tra L'Eredità, uno nuovo game show in partenza da settembre dal titolo Chi può batterci? e, infine, la conduzione dell'Anno che verrà, era indispensabile pensare ad un nuovo spazio di intrattenimento per il pubblico del sabato pomeriggio di Rai1.