Fabio Maria Damato rompe il silenzio su Chiara Ferragni: “Sono un dipendente, nulla da aggiungere”

Fabio Maria Damato ha rotto il silenzio su Chiara Ferragni. In tutti questi mesi il manager e braccio destro dell'imprenditrice non si era mai esposto riguardo al Pandoro Gate e a tutte le conseguenze legate alla vicenda. Questa volta, raggiunto dai microfoni del programma Far West, ha commentato l'accaduto, lasciandosi andare a qualche dichiarazione.

Le prime parole di Fabio Maria Damato su Chiara Ferragni

Nei mesi in cui Chiara Ferragni è stata travolta dallo scandalo Pandoro, Damato non si è mai esposto, preferendo mantenere il totale silenzio. A più di quattro mesi dallo scoppio della vicenda, l'ex braccio destro dell'imprenditrice ha affrontato l'argomento parlando con una giornalista del programma Far West. "Io ti ringrazio per questo interessamento ma non ho molto da aggiungere, non è il caso, è già una cosa complicata e dolorosa”, è stata la sua risposta all'inviata, che ha provato a fare chiarezza sul suo coinvolgimento nello scandalo che ha travolto l'azienda The Blond Salad.

“Voi non eravate consapevoli che ci potesse essere questo errore?”, ha provato a incalzarlo la giornalista. Damato però non si è sbilanciato:

Non posso aggiungere nulla, mi dispiace. Sono dipendente della società, quello che doveva dire l’ha detto Chiara Ferragni, che si è esposta. Io non ho mai parlato e non voglio farlo ora. Io lavoro per la signora Ferragni, tutto qui.

E sulla presunta necessità di Ferragni di comprare follower sui social, Damato ha precisato: "Non ho nulla da dire. Non so nulla di questo, è Chiara la persona che parla, è lei il nostro amministratore delegato, io non ho niente da dire su questo".

Le accuse di Fedez a Fabio Maria Damato e la sua risposta

Quando è stato ospite a Belve,Fedez aveva attaccato apertamente Fabio Maria Damato, parlando del caso Balocco e lasciando intendere che il general manager della moglie non si era preso la sua parte di responsabilità:

Chiara ha sbagliato e non lo dico in termini legali, si poteva gestire meglio. Ma una cosa so: sono sicuro che non ci sia cattiva fede, mi spiace perché lei ha deciso di prendersi tutte le responsabilità quando poteva e doveva spiegare che le responsabilità, se ci sono, non sono solo sue. Dei suoi manager? Di uno solo.

"Non rispondo a nulla, non ho nulla da dire", ha commentato Damato rispondendo alla giornalista di Far West, che provava a ottenere da lui una risposta alle accuse di Fedez.