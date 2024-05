video suggerito

Chiara Ferragni festeggia 37 anni con i figli e senza Fedez: "Grazie a chi è gentile e non vuole ferirmi" Nel suo anno più duro, Chiara Ferragni si rifugia negli affetti. L'imprenditrice ha assicurato che se ha accanto i suoi figli, la sua famiglia e gli amici, come donna e come madre ha tutto. Così affronta la crisi della sua carriera e della vita privata.

A cura di Daniela Seclì

Il 7 maggio Chiara Ferragni festeggia 37 anni e mentre tutto sembra andare a rotoli, dalla sua vita privata alla carriera, l'imprenditrice trova sostegno negli affetti più cari. Su Instagram ha pubblicato una foto che la ritrae in compagnia dei suoi figli, Leone e Vittoria. Ha ringraziato quanti, anziché ferirla, si stanno rivolgendo a lei con gentilezza. È pronta a iniziare un nuovo capitolo della sua vita.

Chiara Ferragni festeggia 37 anni e volta pagina

Chiara Ferragni ha definito quello festeggiato oggi come un compleanno "speciale". Si è resa conto di avere tutto ciò di cui ha bisogno come donna e come madre. L'affetto dei suoi figli, della famiglia e degli amici è fondamentale in questo momento di crisi sul fronte professionale e privato:

Questo è un compleanno speciale per me. Come donna e madre vedo che tutto ciò che potrei desiderare è proprio qui: l’amore dei miei figli, della mia famiglia e degli amici al mio fianco. Grazie a tutti coloro che mi inviano il loro amore e sostegno; quando pochi cercano di ferire, la vostra gentilezza mi ispira mentre inizio questo nuovo capitolo della mia vita.

Nell'anno più nero, Chiara Ferragni si rifugia negli affetti

Questo è un anno decisamente complesso per Chiara Ferragni, che ha visto il suo matrimonio andare in frantumi e la sua carriera vacillare pericolosamente. Il matrimonio con Fedez è ormai finito e all'orizzonte, almeno per il momento, non sembra esserci la possibilità di rimettere insieme i pezzi. Anche la carriera scricchiola. Il fatto che l'imprenditrice sia indagata per truffa aggravata dopo l'opaca iniziativa di beneficenza legata al Pandoro Balocco ha causato un effetto domino che ha portato alcuni brand a interrompere la collaborazione con Chiara Ferragni, l'ultimo in ordine di tempo è Pantene. In questi giorni, la trentasettenne è volata a Los Angeles in cerca di nuovi stimoli professionali. Il piano sembra essere quello di ripartire dal posto in cui tutto è cominciato.