Valentina Ferragni, compleanno casalingo col fidanzato Matteo: spegne le candeline col look cozy Valentina Ferragni ha aspettato la mezzanotte e accolto il giorno del compleanno assieme al fidanzato Matteo Napoletano. Immancabili torta e candeline.

A cura di Giusy Dente

Proseguono i festeggiamenti, per Valentina Ferragni, che dopo il Natale ha celebrato il suo compleanno. L'influencer, infatti, è nata il 29 dicembre 1992. La ricorrenza è una delle sue preferite e non passa mai inosservata. L'anno scorso, data l'occasione speciale dei 30 anni, aveva organizzato un doppio party in grande stile: prima uno con la famiglia e gli amici più stretti, poi un evento esclusivo con un look scintillante da vera diva. Chissà se ha organizzato qualcosa anche quest'anno: al momento forse l'umore della famiglia non è dei migliori, dato il caso Balocco che ha investito Chiara Ferragni e che in qualche modo sta avendo ripercussioni anche sulle persone a lei care. Per il momento, la neo 31enne ha festeggiato in compagnia del fidanzato.

Compleanno casalingo per Valentina Ferragni

Quando c'è da fare feste, Valentina Ferragni è sempre in prima fila! Ma la neo 31enne ama anche i momenti di tranquillità, di intimità casalinga con le persone care. Ecco perché ha deciso di aspettare la mezzanotte e accogliere il giorno del suo compleanno con una cenetta a casa. L'influencer ha aperto le porte della sua abitazione al fidanzato Matteo Napoletano (con cui ha trascorso anche il Natale) e a pochi amici.

Dalle foto condivise sui social, infatti, la tavola sembra apparecchiata per più persone. Difficile dire se abbiano partecipato all'evento anche Chiara Ferragni e Fedez.I due sono assenti dai social da giorni e si fanno vedere poco in pubblico. Il caso Balocco sta mettendo a dura prova la famiglia, tutti stanno mantenendo un profilo basso sui social, riducendo al minimo l'esposizione e le condivisioni.

Vale anche per la festeggiata. Valentina Ferragni, infatti, è solita condividere con fan e follower le sue giornate, ma ultimamente anche lei si sta mostrando molto meno. Sappiamo, però, che per il momento ha festeggiato il compleanno in modo casalingo, come aveva fatto nel 2021. Se due anni fa aveva scelto una originale torta di patatine, stavolta ha optato per qualcosa di più classico: una torta con immancabili candeline.

Cardigan Alessandra Rich

Il look per spegnere le candeline

Look cozy per la festeggiata, che ha messo momentaneamente da parte mini dress scintillanti e tutine attillate a vantaggio di un cardigan con bottoni e ricami a forma di frutta di Alessandra Rich. Costa 1721 euro. Il brand è uno dei suoi preferiti, di cui indossa spesso le creazioni. Ora i fan e i follower si chiedono se farà seguito una festa più glamour e la domanda è se parteciperanno anche i Ferragnez.