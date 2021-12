Valentina Ferragni, compleanno casalingo: festeggia i 29 anni in rosa con la torta di patatine Oggi è il compleanno di Valentina Ferragni: la sorella di Chiara compie 29 anni ma, così come successo nel 2020, non potrà festeggiare in gran stile a causa della pandemia. Ha però trovato lo stesso il modo per celebrare il giorno speciale: maglione rosa e torta di patatine per il micro party casalingo.

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez continuano a tenere banco sui social: sebbene la serie tv a loro dedicata sia stata rilasciata a inizio mese, sono già moltissime le novità che li riguardano. Chiara Ferragni e Fedez sono in quarantena dopo essere risultati positivi al Covid-19, Francesca Ferragni ha annunciato di essere incinta in cardigan crop e jeans a vita bassa, Valentina Ferragni ha compiuto 29 anni. È proprio quest'ultima, la piccola di casa, ad aver attirato le attenzioni del pubblico: per il secondo anno consecutivo festeggerà il compleanno in "sordina" a causa della pandemia. Per fortuna, però, in suo "soccorso" è arrivato il fidanzato Luca Vezil.

La sorpresa di Luca Vezil

Era già da diversi giorni che Valentina Ferragni parlava del suo compleanno e del fatto che essere nata a fine dicembre in piena pandemia fosse un "problema". Per non rinunciare alle celebrazioni in gran stile ha trovato un piccolo espediente: festeggerà con la sorella Francesca il prossimo marzo (proprio come le faceva fare mamma Marina da piccola). Luca Vezil, però, ha pensato a qualcosa di molto originale per rendere lo stesso la giornata speciale: ha preparato una torta di patatine fritte e ci ha piazzato su delle candeline total pink. La sorella di Chiara ha apprezzato non poco l'idea, definendola "The best birthday cake".

Valentina Ferragni, il look per il compleanno a casa

Per una giornata speciale come quella del compleanno Valentina Ferragni poteva mai rinunciare al suo colore preferito? Assolutamente no e, come da tradizione nei momenti importanti della sua vita, ha indossato qualcosa di rosa. Se durante la recente apparizione a Verissimo il tocco pink erano le scarpe, questa volta ha puntato tutto su un semplice maglione. Per la precisione ha scelto un modello maxi a costine e leggermente a collo alto, così da stare comoda in casa ma senza rinunciare allo stile. A questo punto non resta che aspettare che si riunisca al resto della famiglia, così da poter continuare a festeggiare circondata dall'affetto della mamma e delle sorelle.