Dove ha festeggiato Valentina Ferragni i suoi 30 anni: la location del compleanno Valentina Ferragni ha compiuto 30 anni e per l’occasione ha festeggiato in un luogo raccolto tra neon e cascate di luci d’atmosfera.

A cura di Clara Salzano

Il compleanno dei 30 anni di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni ha compiuto 30 anni e dopo aver festeggiato in montagna con la sua famiglia allargata, la sorella di Chiara Ferragni è tornata a Milano per dare vita al suo Dirty Thirty Party. La nota imprenditrice ha organizzato una festa di compleanno davvero originale tra sessioni di cucina e gli amici più cari. Vediamo qual è stata la location del suo 30° compleanno.

Il menù del compleanno di Valentina Ferragni

Non una grande discoteca né un locale con vista panoramica mozzafiato ma un luogo intimo e originale ha fatto da location al compleanno di Valentina Ferragni. La sorella di Chiara ha scelto di festeggiare con una cena costruita appositamente attorno ai suoi piatti preferiti e le cose che più le piacciono tra luci al neon e una cascata di luci d'atmosfera.

I 30 anni di Valentina Ferragni

La location del Compleanno di Valentina Ferragni è un hub culturale e workspace di Milano. Si tratta di House of Mediterraneo. Non è un comune locale per feste bensì un luogo dove convivono diverse realtà dalla musica alla cucina alla cultura. Una grande sala con cucina a vista ha accolto gli ospiti seduti attorno al tavolo in attesa della cooking session di Valentina Ferragni con lo chef.

Valentina Ferragni durante la cooking session del suo compleanno

House of Mediterraneo comprende due studi di registrazione, uno spazio dove stare insieme e assaporare, un workspace sostenibile e versatile: "House of Mediterraneo è luogo in cui far vivere idee e pensieri – si legge sul loro profilo – Geografia mediterranea, contaminazioni culturali e atmosfere sonore si incontrano in un luogo che dialoga con l’architettura, l’ambiente, l’arte e la musica, inserito nel quartiere e nella città".

House of Mediterraneo

Il Dirty Thirty Party di Valentina Ferragni per il suo compleanno è stata una festa esperienzale, scandita da diversi momenti, nei vari spazi dell'originale location, all'insegna del cibo e della convivialità.