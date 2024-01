Chiara Ferragni mostra la parete coi ritratti di famiglia: il significato delle foto Chiara Ferragni dopo settimane di silenzio sta gradualmente tornando presente sui social. Perché ha condiviso un insieme di ritratti di famiglia? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni sta gradualmente tornando sui social, in seguito al prolungato silenzio dovuto al caso Balocco. Dopo l'indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Milano, anche i magistrati di Prato hanno deciso di aprire un fascicolo per indagare: la sponsorizzazione dei pandori con finalità benefica è stata giudicata "pratica commerciale scorretta" ed è costata all'imprenditrice un milione di euro. L'influencer, investita dalla bufera, ha sentito il bisogno di prendersi una pausa e ha del tutto bloccato la condivisione di foto e video per una ventina di giorni. Nelle Instagram Stories, però, oggi ha fatto la sua comparsa una foto emblematica.

Cosa ha pubblicato Chiara Ferragni

L'influencer solitamente è attiva h24 nel mostrare la sua quotidianità, lavorativa e familiare. Il caso Balocco, però, l'ha messa dinanzi alla necessità di prendersi una pausa e come lei anche il resto della famiglia è stato meno presente online. In questi giorni l'imprenditrice sicuramente ha dovuto seriamente pensare al da farsi. In seguito alla multa e alla pubblicazione del video di scuse si è rivolta a degli esperti per salvare gli affari: sarà seguita da una task force composta da due studi legali e un'agenzia di comunicazione.

Il primo passo per tornare online è stato ringraziare la community per il sostegno. Poi ha pubblicato, nelle IG Stories, una foto emblematica a tema familiare. Sembra essere uno scatto per nulla casuale. La parete che si vede si trova nella nuova casa dei Ferragnez, quella acquistata in centro a Milano dove la coppia si è trasferita coi figli prima di Natale, quando nessuno poteva immaginare cosa sarebbe successo di lì a poco. È un insieme di ritratti di famiglia in bianco e nero, che immortalano i quattro in momenti importanti.

Il significato della foto

Chiara Ferragni sembra voler ribadire quanto per lei la famiglia sia un valore essenziale, quanto marito e figli siano un'ancora di salvezza nei momenti di difficoltà. Ecco perché ha condiviso la foto scattata dinanzi alla parete dei ritratti in bianco e nero. La foto in alto a destra è stata scattata a Ibiza questa estate: c'è l'influencer che tiene in braccio Leone e Vittoria. Inconfondibile la foto nell'angolo in basso a sinistra, che risale a un altro momento importante nella vita dell'imprenditrice: la conduzione di Sanremo.

La foto la vede assieme alla piccola Vittoria, vestite coordinate con delle tutine di cristalli firmate Dior Couture. La foto dei due bimbi abbracciati, invece, risale al 7 maggio 2023, quando Chiara Ferragni ha festeggiato il compleanno al Gran Hotel Tremezzo, sul Lago di Como. Impossibile, poi, non riconoscere due foto del matrimonio: Chiara Ferragni e Fedez si sono sposati nel 2018 e certamente quel sì resta per entrambi uno dei ricordi più preziosi da custodire nel cuore (e a questo punto anche sulla parete).