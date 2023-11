Chiara Ferragni, un altro spoiler sulla nuova casa: ecco la parete con tutte le foto di famiglia Nel loro primo giorno nella nuova casa, i Ferragnez hanno immortalato altri dettagli dell’appartamento. La scelta di arredare una delle pareti in maniera originale ha attirato i commenti e le attenzioni dei followers.

A cura di Arianna Colzi

65 CONDIVISIONI condividi chiudi

La casa di Chiara Ferragni e Fedez

I Ferragnez sono ufficialmente arrivati nella loro nuova casa. Dopo aversalutato l'appartamento in cui anno vissuti negli ultimi 5 anni, Fedez e Chiara Ferragni si sono trasferiti nel loro nuovo nido di cui continuano a condividere solo piccoli dettagli. Nella loro prima serata nell'abitazione super lusso, non sono mancati gli spoiler, mentre tutti i fan restano in attesa di un home tour virtuale. A colpire l'attenzione dei followers dell'imprenditrice, è stato l'arredo delle pareti della sala da pranzo.

La parete con le foto di famiglia nella casa di Chiara Ferragni

Le parete ricordo nella casa di Chiara Ferragni

Quella di mercoledì 22 novembre è stata una giornata dall'alto tasso emotivo per Chiara Ferragni e Fedez. La coppia ha salutato la vecchia casa con un tenero video girato dal piccolo Leone, per poi trasferirsi direttamente nel nuovo appartamento.

Ormai abbiamo imparato a conoscere già diversi angoli della nuova casa, ma ieri l'influencer ha voluto fare qualche altro spoiler. Tra arredi di design e maxi lampadari, ad attirare l'attenzione dei followers è stata la parete con tutte le foto di famiglia che decora la sala da pranzo. Accanto al maxi tavolo in legno, impreziosito da mazzi di fiori, tutti i momenti più belli vissuti dalla coppia sono stati appesi alla parete bianca in piccole cornici in legno.

La parete con le foto di famiglia

Dalla promessa di matrimonio fino alle foto delle vacanze, Chiara Ferragni, Fedez e i loro due bimbi sono al centro di ognuno di questi ritratti, tutti rigorosamente in bianco e nero. È stato il rapper, poi, a mostrare nel dettaglio due fotografie dei piccoli di casa Ferragni.

Uno scatto di Vittoria Lucia Ferragni nella nuova casa

La foto di Leone e Vittoria

In una vediamo una piccola Vittoria avvolta in un maxi piumino: una fotografia dolcissima che Fedez ha commentato su Instagram con la frase "La mia iaia". Non manca anche una foto di Leone di qualche anno fa, quando aveva poco più di un anno. Anche per questo scatto Fedez ha aggiunto "il mio Lellito", soprannome di Leone fin da quando era bambino.

La storia di Fedez che ritrae Leone da piccolo

La scarpiera di Fedez nella nuova casa

Tra gli spoiler di casa Ferragni non sono mancati anche i dettagli sull'immensa cabina armadio dell'imprenditrice, che rimane ancora top-secret. Anche Fedez ha mostrato il suo lato da fashion icon immortalando la sua imponente collezione di scarpe conservata nella nuovissima scarpiera. In realtà, si tratta di un piccolo vano ricavato tra due pareti dove si vedono, tra le altre, decine di Nike e di Vans.

La nuova scarpiera di Fedez